Полицейские задержали четверых жителей Ленобласти, входящих в группу пособников IT-мошенникам

Полицейские задержали четверых жителей Ленобласти, входящих в группу пособников IT-мошенникам

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Сотрудники угрозыска задержали еще четверых жителей Всеволожского района Ленобласти, входящих в группу пособников IT-мошенникам

В июне текущего года сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России провели задержание трех граждан, проживающих во Всеволожском районе Ленинградской области, в возрасте от 20 до 34 лет. Установлено, что задержанные оказывали содействие мошенникам, находящимся за пределами Российской Федерации, в хищении денежных средств у российских граждан. Их роль заключалась в обеспечении прохождения сигнала в российском сегменте сети Интернет.

Данная деятельность осуществлялась посредством личных кабинетов одного из российских операторов сотовой связи, которые были зарегистрированы на юридические лица, подконтрольные указанным лицам. В дальнейшем, похищенные денежные средства обналичивались. Следствием установлена причастность задержанных к девяти эпизодам мошеннических действий. В отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий были выявлены еще два эпизода мошенничества, совершенных данной группой в отношении жителей Санкт-Петербурга. Кроме того, выявлены соучастники, входившие в группу пособников Интернет-мошенников наряду с ранее задержанными. Ими оказались четверо жителей Всеволожского района Ленинградской области в возрасте 25 и 26 лет. 26 августа 2025 года все четверо были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.

При проведении обысков по местам проживания задержанных, сотрудники полиции изъяли: шесть мобильных телефонов, 31 банковскую карту, шесть сим-карт, четыре карты памяти, денежные средства в размере 685 000 рублей, два Wi-Fi приемника, два Wi-Fi роутера, три системных блока, два ноутбука и жесткий диск.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Общая сумма ущерба, причиненного в результате 11 эпизодов хищений, составила 5 101 000 рублей. Подозреваемые задержаны в соответствии со статьей 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных эпизодов противоправной деятельности указанных лиц.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, мошенничество
