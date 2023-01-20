В Ленобласти мигранта насильно вывезли в район Разметелево, где избили и забрали 632 000 рублей

17 января к полицейским Всеволожского района Ленинградской области обратился 28-летний неработающий гражданин одного из среднеазиатских государств с заявлением о том, что 05 января 2023 года к нему в частный дом в деревне Скотное приехал малознакомый 20-лений гражданин с тремя неизвестными, которые под угрозой насилия, посадили заявителя в автомобиль «Киа Рио», вывезли в район поселка Разметелево, где избили и забрали 632 000 рублей, затем вывезли в район станции метро «Ломоносовская», высадили и скрылись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (грабеж).

17 января в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле станции метро «Ладожская» по подозрению в совершении данного преступления задержан 20-летний гражданин другого среднеазиатского государства.

На следующий день сотрудниками уголовного розыска задержаны его 25-летний земляк и 20-летний соучастник данного преступления.

Возле дома 9 по Загребскому бульвару обнаружен автомобиль «Киа Рио», использовавшийся при совершении преступления. Все трое задержаны на основании статьи 91 УПК.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению иных участников преступления и других эпизодов преступной деятельности.