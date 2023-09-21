В Ленобласти задержали троих подозреваемых в серии краж из автомобилей

24 июля 2023 года на парковке сетевого магазина по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Магистральная дом 54А, из припаркованного автомобиля «Фольксваген Поло» были похищены денежные средства в сумме 500 долларов США.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Главка по подозрению в совершении указанного преступления задержаны трое ранее неоднократно судимых участников этнической организованной группы в возрасте от 44 до 61 года, специализирующейся на кражах из салонов автомашин.

В ходе проведенных обысков по местам жительства задержанных сотрудниками полиции было обнаружено и изъято оборудование для открытия автомашин, мобильные телефоны, используемые при совершении преступлений.

Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи. 91 УПК РФ.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных.