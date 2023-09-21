ента новостей

15:38
В Ленобласти задержали троих подозреваемых в серии краж из автомобилей
15:34
«Динамо-ЛО» в Новосибирске в трёх партиях уступило московскому «Динамо» в рамках «Кубка Столетия»
13:30
В Гатчинском районе задержали подозреваемого в убийстве
13:23
В Выборгском районе под колеса «Лада Ларгус» угодила 10-летняя девочка на самокате
13:18
В Петербурге задержали женщину похитевшую деньги с утерянной банковской карты
12:12
В Приморском районе задержали подозреваемого в хранении наркотиков
11:12
В Шушарах адержали мужчину и двух женщин, ограбивших знакомого
09:24
В Петербурге столкнулись служебный автомобиль ДПС и БМВ, пострадали двое сотрудников
00:54
СКА крупно выиграл у «Северстали» - 4:1, дубль сделал Валентин Зыков
21:24
Гандбольный «Зенит» получил оплеуху от краснодарского СКИФа, проиграв на своей площадке со счётом 33:35
20:48
В Кубке России «Зенит» по пенальти победил «Ахмат», основное время завершилось со счётом 3:3, дубль сделал Иван Сергеев
15:01
Выставка Андрея Ромасюкова «Отрицание течения времени»
14:46
В Ленобласти водитель иномарки погиб врезавшись в упавшее перед ним дерево
12:56
На севере Петербурга задержали подозреваемых в налете на аптеку
12:49
В Петербурге задержали студента, обманувшего пенсионерку
12:38
В Парголово задержали подозреваемого в стрельбе у пивного магазина
11:33
Петербургские росгвардейцы задержали подозреваемых в приобретении наркотических веществ
11:30
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего школьника на самокате
11:24
В Киришах задержали двух подозреваемых в мошенничестве в отношении пожилой женщины
11:11
Полицейские задержали двоих автоугонщиков за кражи иномарок в Ленобласти
09:28
В Петербурге пресечена противоправная деятельность в сфере регистрации транспортных средств
23:59
«Краснодар», «Спартак» и «Крылья Советов» одержали победы в своих матчах Кубка России 19 сентября
20:15
Петербургское хоккейное «Динамо» разгромлено в Барнауле клубом «Динамо-Алтай», счёт – 4:1 в пользу команды Дмитрия Пархоменко
20:07
Ждём несчастного случая? Народный фронт в Петербурге выявил ещё три сломанных детских площадки
20:04
В Петербурге заседания клуба беременных и мам прошли в стиле барби
18:42
Новокузнецкий «Металлург» обыграл «СКА-Неву» с футбольным счётом 1:0 в матче чемпионата ВХЛ
17:32
В Мариинском дворце состоялся традиционный торжественный приём многодетных семей
14:51
Любани могут присвоить почетное звание «Город воинской доблести»
14:45
В двух районах Петербурга с 21 сентября планируются ограничения дорожного движения
12:26
В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве жены в Сосновом Бору
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали троих подозреваемых в серии краж из автомобилей

В Ленобласти задержали троих подозреваемых в серии краж из автомобилей

0
0
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
Telegram
Сотрудники уголовного розыска задержали троих подозреваемых в серии краж из автомобилей местных жителей

24 июля 2023 года на парковке сетевого магазина по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Магистральная дом 54А, из припаркованного автомобиля «Фольксваген Поло» были похищены денежные средства в сумме 500 долларов США.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража).
Вчера в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Главка по подозрению в совершении указанного преступления задержаны трое ранее неоднократно судимых участников этнической организованной группы в возрасте от 44 до 61 года, специализирующейся на кражах из салонов автомашин.
В ходе проведенных обысков по местам жительства задержанных сотрудниками полиции было обнаружено и изъято оборудование для открытия автомашин, мобильные телефоны, используемые при совершении преступлений.
Подозреваемых поместили в изолятор на основании статьи. 91 УПК РФ.
Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности задержанных.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Кировский район ЛО кража
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

29-04-2022, 10:56
В Петербурге полицейские задержали троих автоугонщиков
18-10-2022, 12:18
В Петербурге задержали злоумышленников, которые похитили с банковской карты денежные средства
22-04-2020, 11:05
В Петербурге задержали группу угонщиков элитных иномарок
3-11-2022, 14:10
В Сосновом Бору задержали профессиональных автоугонщиков
20-06-2022, 12:22
В Петербурге задержали подозреваемых в похищении более 13 миллионов рублей
14-04-2022, 15:26
В Петербурге полицейские задержали двоих автоугонщиков

Происшествия на дорогах

0
59
Сегодня, 13:23
В Выборгском районе под колеса «Лада Ларгус» угодила 10-летняя девочка на самокате
0
80
Сегодня, 09:24
В Петербурге столкнулись служебный автомобиль ДПС и БМВ, пострадали двое сотрудников
0
119
Вчера, 14:46
В Ленобласти водитель иномарки погиб врезавшись в упавшее перед ним дерево
0
119
Вчера, 11:30
В Приморском районе иномарка сбила 10-летнего школьника на самокате
Наверх