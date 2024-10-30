В Петербурге профессор вуза отдала мошенникам 13 миллионов рублей

Cегодня ночью, 30 октября к полицейским Фрунзенского района Петербурга поступило сообщение от 76-летней женщины, профессора РГПУ им. А. И. Герцена, доктора педагогических наук о том, что в сентябре ей звонили неизвестные люди и рассказывали о якобы совершенных мошеннических действиях с ее банковским счетом, а так же необходимости перевести свои сбережения на «безопасный счет».

В итоге, поверив телефонным мошенникам, 17 сентября и 1 октября на Будапештской улице пожилая женщина передала в руки разным неизвестным мужчинам имущество на общую сумму 13 000 000 рублей.

Ранее в полицию не обращалась. Приметы не запомнила.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).