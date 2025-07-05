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Питерец.ру » Происшествия » Полицейские задержали "дропа" из Кузбасса, обманувшего пенсионера из Пушкина

Полицейские задержали "дропа" из Кузбасса, обманувшего пенсионера из Пушкина

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Опубликовал: Антон78
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Полицейские задержали в столице курьера мошенников из Кузбасса, оставившего пенсионера из Пушкина без 3 миллионов рублей

В полицию Пушкинского района Санкт-Петербурга 4 июля обратился 76-летний гражданин, проживающий в доме номер 8 по улице Генерала Хазова. По словам заявителя, он стал жертвой мошеннической схемы, реализованной посредством телефонной связи, и передал курьеру денежные средства в размере 3 120 000 рублей.

В связи с произошедшим инцидентом было инициировано уголовное разбирательство по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей деяние как мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками правоохранительных органов был задержан 22-летний уроженец Кузбасса, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за совершение кражи. Задержанный подозревается в причастности к вышеуказанному преступлению. На момент задержания подозреваемый успел покинуть территорию Санкт-Петербурга и переместиться в Москву.

В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного лица.

Все по теме: Пушкинский район, мошенничество, пенсионеры
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