В Петербурге полицейские задержали серийного грабителя

Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского района Петербурга задержали подозреваемого в ограблениях пожилых женщин. Задержанным оказался неработающий 40-летний, ранее неоднократно судимый гражданин.

Ранее сообщалось, что 16 июля 2020 года на лестничной площадке в парадной дома на Курской улице злоумышленник напал на 70-летнюю женщину и вырвал из мочек ее ушей золотые серьги. Ущерб составил 20 тысяч рублей.

А 21 июля около двух часов дня на лестничной клетке дома на Софийской улице мужчина отобрал у 74-летней местной жительницы пакет с личными вещами и связку ключей от квартиры.

В момент преступлений злоумышленник находился в медицинской маске и перчатках.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

По данным пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемый заключен под стражу. В настоящее время устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности задержанного.

Если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанного гражданина, обращайтесь в полицию по телефону «02» или «112».