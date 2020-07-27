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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские задержали серийного грабителя

В Петербурге полицейские задержали серийного грабителя

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Опубликовал: Fedorov
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Задержанным оказался неработающий 40-летний, ранее неоднократно судимый гражданин.

Сотрудники уголовного розыска Фрунзенского района Петербурга задержали подозреваемого в ограблениях пожилых женщин. Задержанным оказался неработающий 40-летний, ранее неоднократно судимый гражданин.
Ранее сообщалось, что 16 июля 2020 года на лестничной площадке в парадной дома на Курской улице злоумышленник напал на 70-летнюю женщину и вырвал из мочек ее ушей золотые серьги. Ущерб составил 20 тысяч рублей.
А 21 июля около двух часов дня на лестничной клетке дома на Софийской улице мужчина отобрал у 74-летней местной жительницы пакет с личными вещами и связку ключей от квартиры.
В момент преступлений злоумышленник находился в медицинской маске и перчатках.
По обоим фактам возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).
По данным пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемый заключен под стражу. В настоящее время устанавливаются все эпизоды противоправной деятельности задержанного.
Если вы или ваши близкие пострадали от противоправных действий указанного гражданина, обращайтесь в полицию по телефону «02» или «112».

Источник: Конкретно.ру
Все по теме: Фрунзенский район грабеж пенсионеры
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