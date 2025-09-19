В Петербурге задержали подозреваемого в хищении автомобиля с улицы Пионерстроя

К полицейским обратился 37-летний гражданин, проживающий в Красносельском районе, с заявлением об исчезновении его транспортного средства, а именно автомобиля марки «Тойота Супра». Автомобиль был оставлен владельцем возле дома номер 7 по улице Пионерстроя.

Заявитель оценил материальный ущерб, причинённый пропажей автомобиля, в сумму 330 000 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных действий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что указанный автомобиль был угнан в ночное время суток.

В дальнейшем, угнанный автомобиль был найден на Новоизмайловском проспекте после дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время транспортное средство находится на специализированной охраняемой стоянке.

По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции был задержан 29-летний житель города Санкт-Петербурга.

Задержанный был доставлен в отделение полиции для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего.

В отношении задержанного применена мера пресечения в соответствии со статьёй 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершённая в крупном размере).