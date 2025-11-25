В рамках официального визита делегации Санкт-Петербурга на Кубу состоялась встреча между Президентом Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и губернатором северной столицы России Александром Бегловым. Это событие стало знаковым и символизировало крепкие связи и дружеские отношения, которые существуют между двумя странами. В ходе встречи губернатор Беглов подчеркнул, что каждый раз, когда они оказываются на кубинской земле, это ощущается как визит к самым надежным друзьям. Он отметил, что Президент России Владимир Владимирович Путин продолжает курс на укрепление братских отношений, которые развиваются уже на протяжении многих десятилетий.

Александр Беглов также выразил благодарность от имени жителей Санкт-Петербурга за визит кубинского Президента в город, который совпал с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Важным моментом визита стало почтение памяти защитников и жителей блокадного Ленинграда: Мигель Диас-Канель Бермудес возложил цветы и венки на Пискарёвском мемориальном кладбище от имени кубинского народа и правительства, что подчеркивает глубокое уважение и солидарность Кубы с Россией в ее исторической памяти.

Губернатор Беглов также отметил, что он очень ценит личное внимание Президента Кубы к совместным проектам между двумя странами. В частности, он вспомнил о Днях Санкт-Петербурга, которые прошли на Кубе в ноябре прошлого года и были встречены с большим успехом. Эти мероприятия стали важной вехой в укреплении культурных и экономических связей между Санкт-Петербургом и Кубой, и губернатор выразил надежду на дальнейшую реализацию намеченных планов.

Важным аспектом сотрудничества является сфера образования и молодежной политики. Летом этого года Санкт-Петербург посетили кубинские школьники, которые стали участниками традиционного праздника выпускников «Алые паруса». Этот праздник, известный своей красотой и атмосферой, оставил у кубинских гостей незабываемые впечатления. В свою очередь, Мигель Диас-Канель Бермудес пригласил петербургских ребят провести летние каникулы в лагере «Чудеса детства» в Варадеро, что также свидетельствует о стремлении углубить культурные обмены и взаимопонимание между молодежью двух стран.

Кроме того, Санкт-Петербург в ближайшее время ожидает приезд кубинских выпускников, которые будут обучаться в петербургских колледжах по специальностям, наиболее востребованным на Кубе. Это стало возможным благодаря квоте, выделенной Правительством Российской Федерации, что открывает новые горизонты для образовательного сотрудничества и профессионального роста молодежи.

Сотрудничество между двумя странами также активно развивается в сфере высшего образования. В августе текущего года Петербургский политехнический университет и Технологический университет Гаваны получили грант от Министерства науки и высшего образования России для реализации совместного проекта, направленного на обеспечение энергетической безопасности Кубы. В рамках этого проекта ученые будут работать над созданием интеллектуальной модели, которая позволит обеспечить надежную работу энергетических систем на Кубе.

Таким образом, встреча между Президентом Кубы и губернатором Санкт-Петербурга стала важным шагом в укреплении двусторонних отношений, охватывающих различные сферы – от культуры и образования до науки и экономики. Оба лидера выразили уверенность в том, что дальнейшее сотрудничество будет только углубляться и расширяться, принося пользу как российскому, так и кубинскому народам. Взаимные визиты, культурные обмены и совместные проекты создают прочную основу для будущего, основанного на дружбе, взаимопонимании и уважении.