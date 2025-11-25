Спортсмены из Герценовского университета стали чемпионами региональных соревнованиях по баскетболу

В Санкт-Петербурге, на территории Академии баскетбола имени В. П. Кондрашина, прошли значимые региональные соревнования по баскетболу в формате 3х3. Эти соревнования были посвящены памяти выдающегося спортсмена, заслуженного мастера спорта СССР Александра Белова. Турнир стал важным событием в спортивной жизни города и привлек внимание как опытных игроков, так и молодых баскетболистов, стремящихся проявить себя на площадке.

В женской команде Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена выступали три талантливые спортсменки: Виктория Данилова, которая является ассистентом кафедры методики обучения физической культуре и спортивной подготовки, Александра Бойко, представляющая институт физической культуры и спорта, и Анна Сафронова, учащаяся института детства. Эти спортсменки продемонстрировали отличные навыки и командный дух, что позволило им добиться высоких результатов в турнире.

Среди представителей мужской команды «АБК ББ» выделялся Глеб Кокорин, студент того же института физической культуры и спорта, который также показал впечатляющую игру и способствовал успеху своей команды. По итогам напряженных матчей, герценовские спортсмены завоевали золотые медали, что стало подтверждением их мастерства и подготовки.

Кроме того, в рамках турнира были вручены индивидуальные награды. Анна Сафронова и Глеб Кокорин были признаны лучшими игроками турнира в своих категориях и получили заслуженные призы за свои выдающиеся достижения. Также Виктория Данилова была удостоена звания MVP (самого ценного игрока) женского турнира, что подчеркивает её значительный вклад в успех команды.

В торжественной церемонии награждения принимали участие несколько почетных гостей. Среди них был Валерий Диев, мастер спорта СССР и директор Академии баскетбола имени В. П. Кондрашина, а также Евгений Никольский, чемпион России по баскетболу среди ветеранов, полномочный представитель Законодательного собрания Санкт-Петербурга и член попечительского совета Академии. Также присутствовал Игорь Сталоверов, мастер спорта СССР, который является победителем Кубка европейских стран и вице-чемпионом VI Спартакиады народов СССР.

Александр Александрович Белов, в честь которого проводился этот турнир, родился 9 сентября 1951 года и ушел из жизни 3 октября 1978 года. Он был ленинградским баскетболистом, который оставил значительный след в истории спорта. Белов стал заслуженным мастером спорта СССР, олимпийским чемпионом и автором знаменитого «золотого броска» на Олимпиаде 1972 года. Также он завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде 1976 года, стал чемпионом мира в 1974 году и бронзовым призером чемпионата мира 1970 года. Его достижения включают в себя два титула чемпиона Европы (1969 и 1971 годы), серебряную медаль чемпионата Европы 1975 года, а также победу на Всемирной универсиаде в 1970 году и Всемирном фестивале баскетбола в 1973 году. В 1975 году он также стал чемпионом СССР.

Герценовский университет, который подведомственен Министерству просвещения России, регулярно демонстрирует высокие результаты в спортивных соревнованиях различного уровня, включая городские, всероссийские и межвузовские турниры. В прошлом году студенты этого вуза приняли участие в 130 крупных спортивных мероприятиях, что подчеркивает активность и стремление к достижениям. В результате, 11 студентов стали мастерами спорта, а 7 — кандидатами в мастера спорта, что свидетельствует о высоком уровне подготовки и таланта молодежи, обучающейся в РГПУ имени А. И. Герцена.