Петербург сэкономил 3,5 миллиарда на госзакупках

С начала текущего года в сфере государственного заказа Санкт-Петербурга удалось достичь значительной экономии, которая составила впечатляющие 3,5 миллиарда рублей. Вице-губернатор города и руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Валерий Москаленко отметил, что работа в этом направлении направлена на внедрение принципа «закупка без переплаты». Основная цель заключается в минимизации необоснованных расходов на всех этапах проведения закупочных процедур, что позволяет более эффективно использовать бюджетные средства.

В частности, по результатам проверки, касающейся определения и обоснования начальной максимальной цены контрактов (НМЦК) на этапе рассмотрения проектов извещения, была достигнута экономия в размере 1,49 миллиарда рублей. Это означает, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года экономия увеличилась в два раза, что является весьма позитивным показателем — с 716 миллионов рублей до 1,49 миллиарда рублей. Данная динамика свидетельствует о повышении эффективности работы городских заказчиков и улучшении контроля за расходами.

Кроме того, дополнительный мониторинг цен на закупку товаров, необходимых для обеспечения государственных нужд исполнительных органов власти и их подведомственных учреждений, также оказал положительное влияние на бюджет Санкт-Петербурга. В результате планирования расходов к проекту бюджета города удалось сэкономить еще 1,25 миллиарда рублей. Это подчеркивает важность системного подхода к планированию и контролю бюджетных расходов.

Не менее значимой является экономия в размере 727 миллионов рублей, полученная по итогам проверки расчетов изменения цены контрактов на стадии их исполнения. Это еще раз подтверждает, что многоуровневая система финансовой дисциплины, внедренная для городских заказчиков, приносит ощутимые результаты. Валерий Москаленко добавил, что такие цифры служат доказательством успешности проводимой работы и необходимости дальнейшего совершенствования механизмов контроля и управления бюджетными средствами.

Таким образом, результаты работы в сфере государственного заказа Санкт-Петербурга демонстрируют не только значительные финансовые достижения, но и важность внедрения новых подходов к организации закупок, что позволяет эффективно использовать бюджетные средства и повышать прозрачность закупочных процедур. Это, в свою очередь, создает основу для дальнейшего развития и улучшения качества государственных услуг, что является приоритетом для городской власти.