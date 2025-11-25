ента новостей

19:59
Выставка Олега Николаенко «Ничего лишнего»
19:55
Выставка Игоря Васильева «Мультсимволизм»
19:51
Художник Александр Дуал представил новую картину, обыграв легендарный советский бренд
19:47
В Госдуме оценили риски новой кампании заражений через WhatsApp
19:45
Спортсмены из Герценовского университета стали чемпионами региональных соревнованиях по баскетболу
19:41
Петербург сэкономил 3,5 миллиарда на госзакупках
19:36
Губернатор Петербурга и Президент Кубы обсудили вопросы сотрудничества
11:42
В Ленобласти на мосту через реку Тигода перекроют одну полосу в направлении Москвы
11:39
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
11:34
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионера с проспекта Ветеранов
11:32
В Невском районе задержали похитителя велосипедов
11:30
На Богатырском проспекте пьяные подростки устроили дебош в автобусе
22:27
СКА в Москве обыграл ЦСКА со счётом 4:1
16:49
В Колпино при столкновении легковушки и "скорой" пострадали два человека
15:28
Концерт «В вихре новогоднего вальса»
15:15
Петербург посетила делегация провинции Тханьхоа
13:22
В Ленобласти руководство МФЦ проведет прямую линию для жителей региона
13:00
В Ленобласти водителя «Нивы» без прав задерживали со стрельбой и погоней
12:55
В Пикалево задержали двое монтеров-железнодорожников за убийство мужчины
12:50
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского
12:46
Петербург предоставит субсидии исследователям в области сельского хозяйства
12:42
В Петербурге задержали «дропа» из Всеволожска, за обман пенсионерки с проспекта Просвещения
12:39
Ленобласть и Казахстан укрепляют образовательное сотрудничество
12:35
В Петербурге мигранты устроили поножовщину в квартире на Гражданском проспекте
15:33
В Мурино подростки устроили массовую драку
15:29
В Петербурге задержали участников драки со стрельбой в баре на улице Марата
15:16
В Киришах монтажник местной ГРЭС ограбил пенсионерку
15:07
В Тосно задержали подозреваемого в разбое
15:04
В Петербурге ищут водителя сбившего 12-летнюю девочку на Товарищеском проспекте
14:57
В Петербурге мужчина ворвался в криптообменник на Херсонской улице с дымовой шашкой и страйкбольными гранатами
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Экономика » Петербург сэкономил 3,5 миллиарда на госзакупках

Петербург сэкономил 3,5 миллиарда на госзакупках

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
Экономия в сфере государственного заказа Санкт‑Петербурга с начала года составила 3,5 млрд рублей.

С начала текущего года в сфере государственного заказа Санкт-Петербурга удалось достичь значительной экономии, которая составила впечатляющие 3,5 миллиарда рублей. Вице-губернатор города и руководитель Администрации Губернатора Санкт-Петербурга Валерий Москаленко отметил, что работа в этом направлении направлена на внедрение принципа «закупка без переплаты». Основная цель заключается в минимизации необоснованных расходов на всех этапах проведения закупочных процедур, что позволяет более эффективно использовать бюджетные средства.

В частности, по результатам проверки, касающейся определения и обоснования начальной максимальной цены контрактов (НМЦК) на этапе рассмотрения проектов извещения, была достигнута экономия в размере 1,49 миллиарда рублей. Это означает, что по сравнению с аналогичным периодом 2024 года экономия увеличилась в два раза, что является весьма позитивным показателем — с 716 миллионов рублей до 1,49 миллиарда рублей. Данная динамика свидетельствует о повышении эффективности работы городских заказчиков и улучшении контроля за расходами.

Кроме того, дополнительный мониторинг цен на закупку товаров, необходимых для обеспечения государственных нужд исполнительных органов власти и их подведомственных учреждений, также оказал положительное влияние на бюджет Санкт-Петербурга. В результате планирования расходов к проекту бюджета города удалось сэкономить еще 1,25 миллиарда рублей. Это подчеркивает важность системного подхода к планированию и контролю бюджетных расходов.

Не менее значимой является экономия в размере 727 миллионов рублей, полученная по итогам проверки расчетов изменения цены контрактов на стадии их исполнения. Это еще раз подтверждает, что многоуровневая система финансовой дисциплины, внедренная для городских заказчиков, приносит ощутимые результаты. Валерий Москаленко добавил, что такие цифры служат доказательством успешности проводимой работы и необходимости дальнейшего совершенствования механизмов контроля и управления бюджетными средствами.

Таким образом, результаты работы в сфере государственного заказа Санкт-Петербурга демонстрируют не только значительные финансовые достижения, но и важность внедрения новых подходов к организации закупок, что позволяет эффективно использовать бюджетные средства и повышать прозрачность закупочных процедур. Это, в свою очередь, создает основу для дальнейшего развития и улучшения качества государственных услуг, что является приоритетом для городской власти.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

15-11-2022, 13:41
На поддержку промышленных предприятий Петербурга направлено два миллиарда рублей
6-11-2025, 10:15
В Петербурге подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев 2025 года
30-05-2023, 21:36
В Петербурге обновлены нормативы выкупа жилья для очередников
1-04-2017, 08:36
На реставрацию памятников город потратит на 1,5 миллиарда больше
24-11-2014, 13:43
При проверке счётной палатой петербургского метрополитена выявлена недостача в 9,23 миллиарда рублей.
3-03-2023, 16:27
В Петербурге подвели итоги работы налоговых органов за прошедший год

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:39
В Гатчине водитель иномарки пострадал после столкновения с экскаватором
Вчера, 16:49
В Колпино при столкновении легковушки и "скорой" пострадали два человека
23-11-2025, 15:04
В Петербурге ищут водителя сбившего 12-летнюю девочку на Товарищеском проспекте
19-11-2025, 12:14
В Каменногорске грузовик насмерть сбил пенсионерку
Наверх