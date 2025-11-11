ента новостей

13:00
В Петербурге специалисты Центра занятости населения проведут вебинары для горожан
12:55
В Мариинском дворце состоялся концерт ансамбля скрипачей «Виртуозы Якутии»
12:50
В Петербурге нагрудный знак «За милосердие» вручат 50 петербуржцам
12:42
Эдвард Радзинский. Авторский вечер «Голоса сквозь столетия»
12:40
На КАД по ночам будут перекрывать съезды в Сертолово и Парголово
10:57
В Петербурге задержали стрелка из "травматики" в квартире на Учительской улице
10:54
В Ленобласти задержан подозреваемый в стрельбе в поселке Первомайское
10:46
В Петербурге поймали ночных дрифтеров
15:41
В Петербурге учащиеся-инвалиды бесплатно получат специальные учебные материалы
15:38
В деревне Белогорка благоустроили площадь
15:34
На станции метро «Озерки» мужчина погиб после падения на пути в метро
15:29
Концерт квартета StradiValenki с программой "KрасоTango"
11:46
В Тихвине женщину задержали за убийство собутыльника
11:40
В Пушкине поймали ночного поджигателя авто
11:30
В Петербурге задержали рецидивиста за грабеж на проспекте Луначарского
11:25
Мост через Свирь для прохода вниз по реке теплохода «Александр Сапожников»
10:28
В Петербурге полицейские провели миграционный рейд на улице Красного Текстильщика
10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
15:17
В поселке Шушары задержали наркоагронома, высадившего коноплю в арендуемой квартире
15:13
В Ленобласти задержали мигранта, напавшего на женщину в лесополосе у Колтушей
15:09
На «Сортавале» перекроют одну полосу в направлении Петербурга
15:06
В Мурино мужчина выстрелил в оппонента в питейном заведении
15:01
На улице Марата задержали применившего нож в драке
14:57
В Петербурге ищут стрелявшего по окнам дома на Будапештской улице
14:54
В Петербурге на внутреннем кольце КАД на три дня перекроют две полосы движения
14:50
На улице Типанова конфликт в автобусе закончился применением перцового баллончика
14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
12:40
В Кронштадте, в квартире обнаружили гранаты, патроны и автомат
12:13
В Ленобласти задержали "дропа" мошенников, обманувших пенсионерку из Бокситогорска
12:00
В Мурино задержали мигранта-разбойника
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали стрелка из "травматики" в квартире на Учительской улице

В Петербурге задержали стрелка из "травматики" в квартире на Учительской улице

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Калининского района задержали подозреваемого в стрельбе из "травматики" в квартире на Учительской улице  

10 ноября в отдел полиции Калининского района Петербурга поступила информация о возникновении конфликтной ситуации в первом подъезде дома номер 18 по Учительской улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что причиной вызова стало столкновение между 45-летним жильцом одной из квартир и 15-летним юношей, который навестил его 16-летнюю дочь.

Во время ссоры мужчина, с целью запугивания, произвел выстрел из травматического пистолета. В результате данного инцидента физические повреждения никому не были нанесены. Оружие было конфисковано сотрудниками полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 119, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно "Угроза убийством или нанесением тяжкого вреда здоровью".

Несовершеннолетний был опрошен в присутствии законных представителей, после чего передан им. Его поступкам также будет дана юридическая оценка в рамках действующего законодательства.

Все по теме: Калининский район, стрельба
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

2-09-2024, 10:20
На Учительской улице задержали пьяного стрелка из травмата
10-04-2023, 11:11
В Московском районе уличный конфлик закончился стрельбой из травмата
4-07-2025, 12:05
В Петербурге задержали юного «стрелка» по автобусу из игрушечного пистолета
4-06-2025, 14:22
На Южном шоссе задержали участников стрельбы из травмата
13-10-2025, 13:43
В Петербурге поймали стрелка из «Добрыни» у кафе на улице Чекистов
14-05-2023, 13:11
В Сестрорецке задержали стрелка из травматики

Происшествия на дорогах

Вчера, 10:25
На Малоохтинской набережной в ДТП с участием трех автомобилей погиб один человек
8-11-2025, 14:46
В Ленобласти у поселка Лесогорский в ДТП погибла 67-летняя пассажирка иномарки
7-11-2025, 11:50
На Дороге на Каменку иномарка сбила 16-летнего пешехода
3-11-2025, 12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
Наверх