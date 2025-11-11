В Петербурге задержали стрелка из "травматики" в квартире на Учительской улице

10 ноября в отдел полиции Калининского района Петербурга поступила информация о возникновении конфликтной ситуации в первом подъезде дома номер 18 по Учительской улице.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов выяснили, что причиной вызова стало столкновение между 45-летним жильцом одной из квартир и 15-летним юношей, который навестил его 16-летнюю дочь.

Во время ссоры мужчина, с целью запугивания, произвел выстрел из травматического пистолета. В результате данного инцидента физические повреждения никому не были нанесены. Оружие было конфисковано сотрудниками полиции.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 119, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно "Угроза убийством или нанесением тяжкого вреда здоровью".

Несовершеннолетний был опрошен в присутствии законных представителей, после чего передан им. Его поступкам также будет дана юридическая оценка в рамках действующего законодательства.