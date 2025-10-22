На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей

ента новостей

12:56
В Петербурге стартовал чемпионат России по велосипедному спорту
12:54
В Невском районе введут ограничения движения транспорта
12:47
Жителя Ленобласти задержали за изнасилование племянниц своей сожительницы
12:43
Во Всеволожске ищут налетчика на почтовое отделение
12:35
В Петербурге поймали домушника, обокравшего квартиру в Сосновом Бору
12:31
ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
12:26
День героической обороны острова Сухо
12:19
В центре Петербурга подросток на питбайке совершил ДТП, уходя от полицейских
12:03
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Пулковского шоссе
11:58
На улице Шелгунова ограбили пенсионерку
11:53
В Петербурге задержали налетчика на пекарню на улице Комсомола
11:45
В Пикалево задержали убийцу повара кафе
21:08
На ЗСД при столкновении грузовиков пострадали трое дорожных рабочих
20:08
Бескомпромиссная консерваторша Санаэ Такаичи избрана первой женщиной-лидером Японии
19:51
Гандбольный клуб «Зенит» наградили за возвращение Петербургу чемпионства через 32 года
19:48
В Мариинском дворце открылась выставка «Вместе с молодёжью России»
15:57
Архитекторы из Ленобласти стали финалистами архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини»
15:53
Петербург предоставляет все больше возможностей для успешного трудоустройства людей с инвалидностью
15:43
Беглов принял участие в открытии учебно-лабораторно-производственного центра «ПРОМТЕХ»
10:57
Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации провала асфальта в Выборгском районе
10:35
В Альпийском переулке двое жителей Ленобалсти ограбили петербуржца
10:31
На проспекте Культуры мужчина выстрелил в дверь соседа из газового пистолета
10:26
На севере Петербурга внук зарезал свою бабушку
19:49
На особняк Александра Пеля установят современную систему художественной подсветки
19:44
В Петербурге дорожные службы возобновили противогололедную обработку улиц
19:40
Беглов провел рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко
19:38
Концерт гитариста Романа Зорькина "Семь цветов"
11:06
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
11:03
В Петербурге задержали "дропа", за обман женщины с улицы Кораблестроителей
10:59
В Петербурге ищут поджигателя мусора в парадной дома на улице Коллонтай
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей

На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские разбираются в обстоятельствах массового ДТП на Невском проспекте с участием восьми автомобилей

Сегодня днем, около 14 часов 05 минут на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы зафиксировано крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором участвовали восемь транспортных средств.

По предварительной информации, в результате столкновения телесные повреждения получила женщина, находившаяся в одном из автомобилей.

Предварительное расследование указывает на то, что виновником аварии является водитель автомобиля марки «Ауди», который, по всей видимости, совершил проезд перекрестка на красный сигнал светофора.

На месте происшествия работают сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, обеспечивающие регулирование дорожного движения и выясняющие обстоятельства произошедшего.

Все по теме: Центральный район, ДТП
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

29-09-2025, 12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
16-07-2025, 17:25
На пересечении проспекта Народного Ополчения и Лени Голикова иномарка сбила 10-летнюю девочку
28-02-2025, 19:25
На Варшавской улице автобус протаранил семь автомобилей и вылетел на тротуар. Погибла женщина-пешеход
10-05-2024, 20:36
На Литейном проспекте произошло смертельное ДТП
23-10-2023, 13:23
На проспекте Просвещения внедорожник сбил школьника, переходившего дорогу на красный сигнал светофора
7-01-2013, 09:52
Крупное ДТП на проспекте Космонавтов

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:19
В центре Петербурга подросток на питбайке совершил ДТП, уходя от полицейских
Вчера, 21:08
На ЗСД при столкновении грузовиков пострадали трое дорожных рабочих
20-10-2025, 11:06
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
16-10-2025, 21:29
На трассе «Ропша – Марьино» иномарка насмерть сбила мужчину - пешехода
Наверх