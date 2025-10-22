На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей

Сегодня днем, около 14 часов 05 минут на пересечении Невского проспекта и Садовой улицы зафиксировано крупное дорожно-транспортное происшествие, в котором участвовали восемь транспортных средств.

По предварительной информации, в результате столкновения телесные повреждения получила женщина, находившаяся в одном из автомобилей.

Предварительное расследование указывает на то, что виновником аварии является водитель автомобиля марки «Ауди», который, по всей видимости, совершил проезд перекрестка на красный сигнал светофора.

На месте происшествия работают сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения, обеспечивающие регулирование дорожного движения и выясняющие обстоятельства произошедшего.