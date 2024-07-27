В массовом ДТП на КАД пострадали трое человек

Сегодня утром, 27 июля 2024 года около 10 часов 55 минут к полицейским поступила информация о массовом ДТП на 55 километре внутреннего кольца КАД.

Прибывшие на место происшествия сотрудники ГАИ установили, что ДТП произошло с участием автомобилей "Лада Веста", двух автомобилей "Хендай" и "Мицубиси Лансер".

В результате дорожного происшествия пострадали 10-летняя девочка и две женщины, 65 и 64 лет.

Всех госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

На месте работает полиция.

Проводится проверка, устанавливаются детали происшествия.