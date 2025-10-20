В Петербурге задержали мужчину, ограбившего почту на Новочеркасском проспекте

Накануне вечером, 19 октября 2025 года около 19 часов 15 минут оператор экстренной службы принял вызов в Красногвардейском районе Петербурга о нарушении общественного порядка в почтовом отделении на Новочеркасском проспекте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что некий гражданин, проявляя агрессию, повредил оборудование для безналичной оплаты, нарушил нормальный режим работы почтового отделения и предпринял попытку несанкционированного доступа к кассовым аппаратам. После этого злоумышленник совершил кражу платежного терминала, упаковки кофе и двух бутылок газированного напитка, после чего покинул место преступления.

В результате оперативных действий патрульных полицейских, в непосредственной близости от почтового отделения был задержан 60-летний безработный, ранее имевший проблемы с законом и находившийся в состоянии алкогольного опьянения, являющийся местным жителем.

Все похищенные предметы были изъяты и возвращены почтовому отделению. Задержанный доставлен в районный отдел полиции для проведения дальнейших следственных мероприятий и выяснения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего инцидента.