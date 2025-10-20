ента новостей

11:06
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
11:03
В Петербурге задержали "дропа", за обман женщины с улицы Кораблестроителей
10:59
В Петербурге ищут поджигателя мусора в парадной дома на улице Коллонтай
10:55
В Петербурге ищут мужчину, распылившего перцовый газ в глаза женщине и двум детям
10:51
В Петербурге задержали мужчину, ограбившего почту на Новочеркасском проспекте
10:45
В Петербурге поймали двух подруг из Мурино за рекламу «наркошопа
21:46
В Пушкине состоялся 78-й легкоатлетический пробег «Павловск-Пушкин»
21:44
СКА продолжает радовать чужих болельщиков
11:13
В Петербурге поймали курьера мошенников, не успевшего перевести деньги «работодателям»
11:07
На Московском проспекте обнаружили коляску с младенцем, брошенную за мусорным контейнером
11:02
В Ленобласти задержали водителя каршеринга, насмерть сбившего пенсионерку и сбежавшего с места ДТП
10:57
В Петербурге задержан чиновник, вымогавший взятку у бизнесмена
10:52
Полицейскими задержан подозреваемый в убийстве из ревности
10:39
Открытие выставки «Нелегалы Великой Отечественной»
08:44
С 18 октября ограничат движение транспорта в двух района Петербурга
08:40
Трамвайную остановку у метро «Старая Деревня» оборудуют с учётом потребностей жителей «серебряного возраста»
21:29
На трассе «Ропша – Марьино» иномарка насмерть сбила мужчину - пешехода
12:15
В Ленобласти под колесами "Форда Транзит" погиб лежавший на дороге мужчина
12:04
В Ленобласти каршеринг насмерть сбил пожилую женщину-пешехода. Водитель скрылся
11:52
В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину на Заневском проспекте
08:28
В Петербурге завершена подготовка снегоплавильных пунктов
22:35
СКА проиглал нижнекамскому «Нефтехимику»
14:47
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке брига «Россия
13:58
На Васильевском острове школа № 16 будет носить имя Героя России Евгения Вашунина
13:49
В центре Петербурга открылись два новых общественных пространства
13:35
В Русско-Высоцком завершили строительство водопроводной насосной станции
13:33
95-летие Юношеской библиотеки имени А.П.Гайдара
13:27
211 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова
13:23
Крейсерская яхта «Хортица» отмечает день рождения
13:17
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Ивангорода
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину, ограбившего почту на Новочеркасском проспекте

В Петербурге задержали мужчину, ограбившего почту на Новочеркасском проспекте

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в налете на почту на Новочеркасском проспекте

Накануне вечером, 19 октября 2025 года около 19 часов 15 минут оператор экстренной службы принял вызов в Красногвардейском районе Петербурга о нарушении общественного порядка в почтовом отделении на Новочеркасском проспекте.

Прибывшие на место происшествия сотрудники установили, что некий гражданин, проявляя агрессию, повредил оборудование для безналичной оплаты, нарушил нормальный режим работы почтового отделения и предпринял попытку несанкционированного доступа к кассовым аппаратам. После этого злоумышленник совершил кражу платежного терминала, упаковки кофе и двух бутылок газированного напитка, после чего покинул место преступления.

В результате оперативных действий патрульных полицейских, в непосредственной близости от почтового отделения был задержан 60-летний безработный, ранее имевший проблемы с законом и находившийся в состоянии алкогольного опьянения, являющийся местным жителем.

Все похищенные предметы были изъяты и возвращены почтовому отделению. Задержанный доставлен в районный отдел полиции для проведения дальнейших следственных мероприятий и выяснения всех обстоятельств произошедшего. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего инцидента.

Все по теме: Красногвардейский район, грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

1-08-2025, 11:02
В Петербурге задержали поджигателя квартиры на проспекте Ударников
30-09-2025, 12:32
На Бестужевской улице задержали подозреваемый в беспорядочной стрельбе
8-10-2025, 11:02
В Петергофе грабитель ударил ножом посетителя магазина
5-05-2025, 09:51
На Новочеркасском проспекте поймали налетчиков на сетевой магазин
2-06-2025, 11:50
В Петербурге адержали «художника», разрисовавшего вагоны метро
9-10-2025, 11:43
В Петербурге задержали участников массовой драки на Звенигородской улице

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:06
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
16-10-2025, 21:29
На трассе «Ропша – Марьино» иномарка насмерть сбила мужчину - пешехода
16-10-2025, 12:15
В Ленобласти под колесами "Форда Транзит" погиб лежавший на дороге мужчина
16-10-2025, 12:04
В Ленобласти каршеринг насмерть сбил пожилую женщину-пешехода. Водитель скрылся
Наверх