В Невском районе иномарка сбила 12-летнего подростка на велосипеде

Вчера вечером, 2 ноября около 18:20 на перекрестке улицы Бабушкина и проспекта Александровской фермы произошло дорожно-транспортное происшествие. Тридцатипятилетний водитель, управляя автомобилем марки "Chery Tiggo pro max", следовал по улице Бабушкина, направляясь от Тихой улицы в сторону улицы Шелгунова. В пределах зоны регулируемого пешеходного перехода, водитель совершил столкновение с двенадцатилетним велосипедистом.

По предварительным данным, подросток пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись, при разрешающем сигнале светофора. В результате инцидента велосипедист получил серьезную травму головы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время компетентные органы проводят всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия для установления всех деталей и причин случившегося.