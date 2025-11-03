ента новостей

12:11
В Невском районе иномарка сбила 12-летнего подростка на велосипеде
12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
11:43
В Петербурге задержан 19-летний стрелок в парке Сан-Галли
11:37
В центре Петербурга подросток нанес запрещенную символику на историческом здании
16:41
На Тверской улице открыли мемориальную доску Юрию Морозову
16:10
В Петербурге обсудили перспективы развития донорства крови и костного мозга
16:03
В Выборге обнаружен схрон с оружием в гараже местного жителя
15:58
В Отрадном задержали подозреваемого в грабеже магазина
15:55
В национальном мессенджере МАХ начал работать чат-бот «Служба 122 СПб»
15:50
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
09:55
На Пулковском шоссе группа молодых людей устроила драку в автобусе
09:44
В Петербурге задержали подростков, избивших местного жителя в квартире
15:23
Александр Беглов провел встречу с губернатором провинции Гавана Республики Куба Янет Эрнандес Перес
12:36
В Василеостровском районе будет ограничено движение транспорта
12:31
Петербург чтит память погибших в теракте в небе над Синайским полуостровом
11:32
В Петербурге задержан «дроп» мошенников, за обман пенсионерки с Весельной улицы
11:27
В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Введенской улицы
11:23
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
11:16
В Ленобласти у деревни Парицы иномарка насмерть сбила мужчину
11:11
В Петербурге задержали поджигателя пакета с мусором у дверей благотворительной организации
09:35
В Петербурге состоится 9-й фестиваль «Чудо Света»
09:30
В администрации Ленобласти вручили награды
09:19
В Приозерске группа подростков избила сверстника из-за девочки
16:07
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
15:47
В Ленобласти сотрудница банка помогла в задержании помощника мошенников
15:35
В Ленобласти задержали подозреваемого в стрельбе по окнам базы отдыха
15:01
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
09:37
Губернатор Александр Беглов и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда
09:21
В Ленобласти стартовал Всероссийский муниципальный форум
15:15
Выставка «Человек-жизнь-вселенная. Контраст сопоставлений»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Невском районе иномарка сбила 12-летнего подростка на велосипеде

В Невском районе иномарка сбила 12-летнего подростка на велосипеде

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Невского района проводят проверку по факту ДТП со сбитым на пешеходном переходе ребенком - велосипедистом

Вчера вечером, 2 ноября около 18:20 на перекрестке улицы Бабушкина и проспекта Александровской фермы произошло дорожно-транспортное происшествие. Тридцатипятилетний водитель, управляя автомобилем марки "Chery Tiggo pro max", следовал по улице Бабушкина, направляясь от Тихой улицы в сторону улицы Шелгунова. В пределах зоны регулируемого пешеходного перехода, водитель совершил столкновение с двенадцатилетним велосипедистом.

По предварительным данным, подросток пересекал проезжую часть на велосипеде, не спешившись, при разрешающем сигнале светофора. В результате инцидента велосипедист получил серьезную травму головы и был доставлен в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

В настоящее время компетентные органы проводят всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия для установления всех деталей и причин случившегося.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

24-09-2025, 12:45
На проспекте Сизова иномарка сбила юношу на электросамокате
16-05-2025, 13:11
На улице Козлова иномарка сбила несовершеннолетнего велосипедиста
6-06-2025, 12:48
В Тосно «Лада Гранта» сбила 14-летнего подростка
20-10-2024, 11:06
На проспекте Ударников иномарка сбила 16-летнего велосипедиста
20-10-2025, 11:06
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
26-08-2025, 11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:00
В Песочном в ДТП пострадали двое подростков на питбайке
1-11-2025, 15:50
В Красном Селе в ДТП погибла 24-летняя пассажирка иномарки
31-10-2025, 11:16
В Ленобласти у деревни Парицы иномарка насмерть сбила мужчину
27-10-2025, 21:09
В ДТП на трассе «Нева» пострадали два человека
Наверх