На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка

Накануне утром, 19 октября около 10 часов 10 минут, на Приморском шоссе, возле дома номер 251, произошло дорожно-транспортное происшествие. 43-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля марки «Киа Соренто», допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, которому исполнилось 14 лет. Инцидент произошел в пределах зоны пешеходного перехода, не оборудованного светофорным регулированием.

В результате столкновения подросток получил серьезные травмы и был экстренно доставлен в медицинское учреждение для оказания специализированной помощи. Его состояние оценивается врачами как тяжелое.

Правоохранительными органами в отношении водителя автомобиля «Киа Соренто» было инициировано административное производство по статье 12.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.

Помимо этого, установлено, что в текущем году данный гражданин уже 23 раза привлекался к ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.

В настоящее время компетентные органы проводят всестороннюю проверку обстоятельств произошедшего дорожно-транспортного происшествия.