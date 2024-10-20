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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Ударников иномарка сбила 16-летнего велосипедиста

На проспекте Ударников иномарка сбила 16-летнего велосипедиста

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Красногвардейского района проводят проверку по ДТП на проспекте Ударников с пострадавшим 16-летним велосипедистом

Накануне вечером, 19 октября 2024 года около 16 часов 00 минут возле дома 28 по проспекту Ударников 54-летний водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», при движении от проспекта Наставников в сторону улицы Передовиков, в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на 16-летнего велосипедиста, который, не спешившись, пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
В результате дорожного происшествия подросток получил несколько переломов и был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Красногвардейский район ДТП велосипеды
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