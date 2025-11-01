На Пулковском шоссе группа молодых людей устроила драку в автобусе

В середине сентября в отдел полиции Московского района Петербурга поступило заявление от водителя автобуса маршрута № 301. Согласно заявлению, днем ранее, возле дома номер 9 по Пулковскому шоссе, в транспортном средстве группа молодых людей совершала хулиганские действия в отношении пассажиров, что переросло в потасовку.

Водитель предпринял попытку урегулировать конфликт, однако в результате столкновений получил телесные повреждения и обратился за медицинской помощью.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации (хулиганство).

30 октября, около 20 часов 25 минут, возле дома под номером 95 по улице Ленсовета сотрудниками патрульно-постовой службы полиции был задержан восемнадцатилетний местный житель. Он подозревается в участии в вышеуказанном инциденте.

Задержание подозреваемого произведено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание других лиц, причастных к данному противоправному деянию.