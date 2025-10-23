ента новостей

16:07
В Петербурге стартовал XXIII Форуму стратегов
13:07
В Парголово мужчина напал на подростка в лифте жилого дома
12:40
В Петербурге подарочный комплект детских принадлежностей смогут получать опекуны новорожденных петербуржцев
12:35
Мост через Свирь для прохода вверх по реке теплоходов «Ист-Ривер» и «Тетис»
12:33
Crush string quartet с программой «Мировые рок - хиты»
12:29
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд
12:20
Полицейские Петербурга раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад
11:57
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Большой Разночинной улицы
11:54
На Галерной улице в несовершеннолетнюю девушку выстрелили из "Пионера"
11:48
В Невском районе конфликт на парковке закончился стрельбой
11:43
В Ленобласти задержали предпринимателя за организацию свалки на воинском мемориале «Невский пятачок» 
22:39
СКА в напряжённом матче проиграл ЦСКА
15:18
На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
12:56
В Петербурге стартовал чемпионат России по велосипедному спорту
12:54
В Невском районе введут ограничения движения транспорта
12:47
Жителя Ленобласти задержали за изнасилование племянниц своей сожительницы
12:43
Во Всеволожске ищут налетчика на почтовое отделение
12:35
В Петербурге поймали домушника, обокравшего квартиру в Сосновом Бору
12:31
ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
12:26
День героической обороны острова Сухо
12:19
В центре Петербурга подросток на питбайке совершил ДТП, уходя от полицейских
12:03
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Пулковского шоссе
11:58
На улице Шелгунова ограбили пенсионерку
11:53
В Петербурге задержали налетчика на пекарню на улице Комсомола
11:45
В Пикалево задержали убийцу повара кафе
21:08
На ЗСД при столкновении грузовиков пострадали трое дорожных рабочих
20:08
Бескомпромиссная консерваторша Санаэ Такаичи избрана первой женщиной-лидером Японии
19:51
Гандбольный клуб «Зенит» наградили за возвращение Петербургу чемпионства через 32 года
19:48
В Мариинском дворце открылась выставка «Вместе с молодёжью России»
15:57
Архитекторы из Ленобласти стали финалистами архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Большой Разночинной улицы

В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Большой Разночинной улицы

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали курьера мошенников, обманувших пожилую петербурженку с Большой Разночинной улицы

Днем 17 октября в отдел полиции Петроградского района Петербурга поступило заявление от 84-летней гражданки, проживающей в доме номер 4 по Большой Разночинной улице. Она сообщила, что, следуя указаниям лиц, представившихся сотрудниками различных ведомств, передала неизвестному посыльному сумму в размере 431 000 рублей около своего дома под предлогом "декларирования финансовых активов".

В связи с данным инцидентом следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, 22 октября на территории промышленной зоны в Ломоносовском районе Ленинградской области был задержан 23-летний местный житель. Он подозревается в участии в вышеуказанном преступлении и работает слесарем в коммерческой компании.

Задержание подозреваемого было осуществлено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Петроградский район, мошенничество, пенсионеры
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

8-10-2025, 11:12
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Северного проспекта
12-06-2025, 14:23
В петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Жени Егоровой
9-08-2025, 14:50
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Осипенко
21-05-2025, 10:53
В Ленобалсти поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Подвойского 
30-07-2025, 14:06
В Петербурге поймали курьера мошенников, подозреваемого в обмане пенсионерки с Ситцевой улицы
9-08-2025, 14:54
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Волосово

Происшествия на дорогах

Вчера, 15:18
На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
Вчера, 12:19
В центре Петербурга подросток на питбайке совершил ДТП, уходя от полицейских
21-10-2025, 21:08
На ЗСД при столкновении грузовиков пострадали трое дорожных рабочих
20-10-2025, 11:06
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
Наверх