В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Большой Разночинной улицы

Днем 17 октября в отдел полиции Петроградского района Петербурга поступило заявление от 84-летней гражданки, проживающей в доме номер 4 по Большой Разночинной улице. Она сообщила, что, следуя указаниям лиц, представившихся сотрудниками различных ведомств, передала неизвестному посыльному сумму в размере 431 000 рублей около своего дома под предлогом "декларирования финансовых активов".

В связи с данным инцидентом следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, 22 октября на территории промышленной зоны в Ломоносовском районе Ленинградской области был задержан 23-летний местный житель. Он подозревается в участии в вышеуказанном преступлении и работает слесарем в коммерческой компании.

Задержание подозреваемого было осуществлено на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.