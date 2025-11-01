В Петербурге задержали подростков, избивших местного жителя в квартире

31 октября, около 12 часов 45 минут, в отдел полиции Кировского района Петербурга поступило заявление от 38-летнего гражданина, проживающего в доме по проспекту Ветеранов. Мужчина сообщил о проникновении в его квартиру двух злоумышленников, совершивших физическое насилие, уничтоживших личные бумаги и похитивших денежные средства.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что в жилище проникли двое подростков, ранее находившихся в состоянии конфликта с хозяином квартиры. Юноши нанесли телесные повреждения заявителю, повредили документацию и изъяли 800 рублей из кармана его брюк. Потерпевший отказался от обращения за медицинской помощью.

В тот же день, неподалеку от дома номер 1 по проспекту Ветеранов, оперативной группой уголовного розыска был задержан 17-летний юноша, проживающий по соседству с потерпевшим, подозреваемый в совершении данного деяния. Спустя час, возле дома номер 4 по Дачному проспекту, был задержан второй подозреваемый, 14 лет.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж). В отношении несовершеннолетних подозреваемых применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.