В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника

27 сентября 2025 года, в 17 часов 35 минут, в отдел полиции Кировского района Ленинградской области поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 42-летнего гражданина, прибывшего из одной из республик Центральной Азии. Медики диагностировали у него вероятный перелом ребер.

По словам потерпевшего, инцидент произошел возле дома номер 1 по улице Победы в городе Кировске. Он заявил, что двое неустановленных лиц, вступив с ним в конфликт, насильно поместили его в автомобиль и вывезли в район карьеров. Там злоумышленники нанесли ему телесные повреждения и похитили сумку, в которой находились денежные средства и мобильный телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

29 сентября 2025 года, в 13 часов 40 минут, оперативной группой уголовного розыска возле дома номер 4 по улице Пушкина в Кировске были задержаны двое граждан той же страны, что и потерпевший, в возрасте 27 и 30 лет. Они подозреваются в совершении вышеуказанного преступления. Задержанные были доставлены в отделение полиции для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. В отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.