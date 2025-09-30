ента новостей

13:52
Выставка акварелей Сергея Опульса «Лед и Пламень»
13:49
Концерт Романа Зорькина (бразильская гитара) с программой "Семь цветов"
13:08
На Петербургском шоссе в зоне строительства Южной широтной магистрали обновится схема движения
12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
12:57
В Ленобласти задержали налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:52
Во Всеволожске задержали стрелка из пневматического пистолета по птицам
12:47
В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника
12:44
В Сестрорецке адержали 17-летнюю «дропершу» за обман пенсионера
12:34
В Петербурге ищут стрелков по окнам квартиры на Богатырском проспекте
12:32
На Бестужевской улице задержали подозреваемый в беспорядочной стрельбе
10:50
Пенсионер с Васильевского острова отдал мошенникам более 15 млн рубле
10:15
В Сертолово задержали подростков, ударивших прохожего ради «эффектного» видео
16:18
Музыка Баха и Вивальди для органа и оркестра в исполнении Российского ансамбля старинной музыки
13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
13:00
Ремонт Сестрорецкого путепровода закончен
12:54
В Красном Селе молодой человек избил пенсионерку на пешеходном переходе
12:51
В Ленобласти ищут налетчиков на квартиру в поселке Сельцо
12:30
В Петербурге задержали водителя "Ягуара", стрелявшего по автобусу на Наличном мосту
12:25
По факту массовой драки на Невском проспекте возбудили уголовное дело
12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
12:20
В Ленобласти нашли предполагаемый источник распространения суррогатного алкоголя, из-за которого погибли люди
11:55
Полицейские проверяли мигрантов на стройках юго-запада Петербурга
15:25
На КАД перед Вантовым мостом водитель такси сбил двух пешеходов
15:00
В Ленобласти задержан мужчина, пытавшийся сжечь пятерых человек
14:51
В Петербурге задержали подозреваемых в серии разбоев в Мурино
14:42
В Петербурге погибшая в пожаре пенсинерка лишилась квартиры из-за мошенников
12:42
В Шушарах в ДТП с грузовиком пострадали два человека
12:39
В Пикалево водитель погрузчика выстрелил из пневматики по автомашине
12:33
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Художников
12:27
В Парголово задержали налетчика на магазин в Пушкине
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника

В Кировске задержали двоих мигрантов за избиение соотечественника

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Кировского района Ленобласти задержали двоих приезжих, подозреваемые в избиении соотечественника

27 сентября 2025 года, в 17 часов 35 минут, в отдел полиции Кировского района Ленинградской области поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации 42-летнего гражданина, прибывшего из одной из республик Центральной Азии. Медики диагностировали у него вероятный перелом ребер.

По словам потерпевшего, инцидент произошел возле дома номер 1 по улице Победы в городе Кировске. Он заявил, что двое неустановленных лиц, вступив с ним в конфликт, насильно поместили его в автомобиль и вывезли в район карьеров. Там злоумышленники нанесли ему телесные повреждения и похитили сумку, в которой находились денежные средства и мобильный телефон.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111, части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

29 сентября 2025 года, в 13 часов 40 минут, оперативной группой уголовного розыска возле дома номер 4 по улице Пушкина в Кировске были задержаны двое граждан той же страны, что и потерпевший, в возрасте 27 и 30 лет. Они подозреваются в совершении вышеуказанного преступления. Задержанные были доставлены в отделение полиции для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. В отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Ленобласть, Кировский район ЛО, мигранты, телесные повреждения
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

21-08-2025, 12:08
В Петербурге поймали подозреваемого в грабеже на проспекте Косыгина
9-06-2025, 12:03
В Гатчине кладовщик избил покупателя магазина
17-07-2025, 11:10
В Пушкине задержали уличного грабителя
1-08-2025, 11:07
На Малой Балканской улице тувинец жестоко избил мужчину из-за включенных фар
2-09-2025, 12:57
В Петербурге поймали подозреваемых в нападении на прохожего на Серпуховской
22-09-2025, 13:58
На улице Дмитрия Устинова рецидивисты ограбили 18-летнего юношу

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:59
Во Всеволожске иномарка насмерть сбила 18-летнюю девушку
Вчера, 13:08
Пенсионер у станции метро "Гостиный двор" попал под колеса автобуса
Вчера, 12:21
На Полюстровском проспекте "ВАЗ" сбил женщину
27-09-2025, 15:25
На КАД перед Вантовым мостом водитель такси сбил двух пешеходов
Наверх