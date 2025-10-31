В Петербурге задержали поджигателя пакета с мусором у дверей благотворительной организации

Утром 29 октября в отдел полиции Фрунзенского района Петербурга поступила информация о возгорании отходов рядом с приютом для лиц без определенного места жительства, расположенном на улице Девятого Января.

Для оперативного реагирования к указанному месту происшествия был направлен патруль полиции. Сотрудники приюта самостоятельно ликвидировали возгорание до прибытия правоохранительных органов. В результате умышленного поджога внешняя облицовка здания получила повреждения, оцененные в 8138 рублей.

Предварительное расследование установило, что приблизительно в 06:00 29 октября неизвестный субъект приблизился к зданию приюта и совершил поджог мусорных пакетов, размещенных на пандусе.

На основании данного инцидента следственным отделом УМВД России по Фрунзенскому району возбуждено уголовное дело по статье 214, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (вандализм).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 27-летнего неработающего местного жителя, подозреваемого в причастности к указанному происшествию.

Задержание подозреваемого было осуществлено 30 октября 2025 года по месту его проживания. Мотивом совершения противоправного действия задержанный назвал хулиганские побуждения.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.