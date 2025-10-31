ента новостей

15:23
Александр Беглов провел встречу с губернатором провинции Гавана Республики Куба Янет Эрнандес Перес
12:36
В Василеостровском районе будет ограничено движение транспорта
12:31
Петербург чтит память погибших в теракте в небе над Синайским полуостровом
11:32
В Петербурге задержан «дроп» мошенников, за обман пенсионерки с Весельной улицы
11:27
В Петербурге задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку с Введенской улицы
11:23
В Петербурге поймали «дропа» мошенников, обманувших пенсионера с улицы Демьяна Бедного
11:16
В Ленобласти у деревни Парицы иномарка насмерть сбила мужчину
11:11
В Петербурге задержали поджигателя пакета с мусором у дверей благотворительной организации
09:35
В Петербурге состоится 9-й фестиваль «Чудо Света»
09:30
В администрации Ленобласти вручили награды
09:19
В Приозерске группа подростков избила сверстника из-за девочки
16:07
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
15:47
В Ленобласти сотрудница банка помогла в задержании помощника мошенников
15:35
В Ленобласти задержали подозреваемого в стрельбе по окнам базы отдыха
15:01
В Невском районе задержали подозреваемого в квартирном грабеже
09:37
Губернатор Александр Беглов и премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда
09:21
В Ленобласти стартовал Всероссийский муниципальный форум
15:15
Выставка «Человек-жизнь-вселенная. Контраст сопоставлений»
14:34
Петербургский парламент поддержал в первом чтении проект бюджета города на 2026 год
13:12
Беглов рассказал об ускорении строительства петербургского метро
12:37
В Ленобласти стартовал V Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая»
12:17
В Петербурге бесплатная юридическая помощь будет предоставляться молодым жителям города, потерявшим родителей
12:07
Полицейские раскрыли криминальную схему сбыта сильнодействующих веществ
11:57
В Ленобласти задержали подростков - налетчиков на продовольственные магазины
11:50
В Сясьстрое задержали подозреваемого в поджоге автомобиля
11:37
В Петербурге задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с улицы Хошимина
11:31
На проспекте Обуховской обороны задержали разбойника с дубиной
11:11
На проспекте Кузнецова мужчина выстрелил из "газовика" в девушку-подростка
10:43
В Петербурге ищут стрелков у пруда в Муринском парке
15:29
На развязке КАД с Выборгское шоссе полностью перекроют два съезда
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали поджигателя пакета с мусором у дверей благотворительной организации

В Петербурге задержали поджигателя пакета с мусором у дверей благотворительной организации

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в поджоге пакета с мусором у дверей благотворительной организации на улице Девятого Января

Утром 29 октября в отдел полиции Фрунзенского района Петербурга поступила информация о возгорании отходов рядом с приютом для лиц без определенного места жительства, расположенном на улице Девятого Января.

Для оперативного реагирования к указанному месту происшествия был направлен патруль полиции. Сотрудники приюта самостоятельно ликвидировали возгорание до прибытия правоохранительных органов. В результате умышленного поджога внешняя облицовка здания получила повреждения, оцененные в 8138 рублей.

Предварительное расследование установило, что приблизительно в 06:00 29 октября неизвестный субъект приблизился к зданию приюта и совершил поджог мусорных пакетов, размещенных на пандусе.

На основании данного инцидента следственным отделом УМВД России по Фрунзенскому району возбуждено уголовное дело по статье 214, части 1 Уголовного кодекса Российской Федерации (вандализм).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 27-летнего неработающего местного жителя, подозреваемого в причастности к указанному происшествию.

Задержание подозреваемого было осуществлено 30 октября 2025 года по месту его проживания. Мотивом совершения противоправного действия задержанный назвал хулиганские побуждения.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Фрунзенский район, поджог
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

10-10-2025, 11:47
В Приморском районе задержали подозреваемого в попытке изнасилования прохожей
15-10-2025, 12:47
В Петербурге с поличным поймали 18-летнего подозреваемого во взломе ювелирного магазина
22-10-2025, 11:53
В Петербурге задержали налетчика на пекарню на улице Комсомола
14-08-2025, 13:07
В Петербурге поймали поджигателя торгового павильона на Караваевской улице
7-10-2025, 11:10
В Ленобласти задержали подозреваемого о в нападении на курьера службы доставки в деревне Новое Девяткино
14-07-2023, 12:05
В Колпино задержан любитель пострелять в сквере

Происшествия на дорогах

Сегодня, 11:16
В Ленобласти у деревни Парицы иномарка насмерть сбила мужчину
27-10-2025, 21:09
В ДТП на трассе «Нева» пострадали два человека
27-10-2025, 13:37
В Петербурге грузовик сбил 3-летнего ребенка на «беговеле»
25-10-2025, 14:07
На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка
Наверх