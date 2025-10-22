В Петербурге задержали налетчика на пекарню на улице Комсомола

15 октября текущего года в отдел полиции Калининского района Петербурга поступило заявление от 34-летней женщины, работающей продавцом-кассиром. Она сообщила о совершении разбойного нападения на пекарню, расположенную по адресу: улица Комсомола, дом 51.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что около восьми часов вечера неустановленное лицо, демонстрируя нож, проникло в помещение пекарни и потребовало у кассира передачи денежных средств.

Согласно имеющимся данным, работнице пекарни удалось оперативно переместиться в подсобное помещение и укрыться от злоумышленника.

Перед тем как покинуть место преступления, нападавший бросил нож в направлении сотрудницы. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой, совершенный с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

21 октября, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали по месту жительства 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении указанного нападения.

В настоящее время задержанный находится под стражей в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.