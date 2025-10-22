ента новостей

12:56
В Петербурге стартовал чемпионат России по велосипедному спорту
12:54
В Невском районе введут ограничения движения транспорта
12:47
Жителя Ленобласти задержали за изнасилование племянниц своей сожительницы
12:43
Во Всеволожске ищут налетчика на почтовое отделение
12:35
В Петербурге поймали домушника, обокравшего квартиру в Сосновом Бору
12:31
ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
12:26
День героической обороны острова Сухо
12:19
В центре Петербурга подросток на питбайке совершил ДТП, уходя от полицейских
12:03
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Пулковского шоссе
11:58
На улице Шелгунова ограбили пенсионерку
11:53
В Петербурге задержали налетчика на пекарню на улице Комсомола
11:45
В Пикалево задержали убийцу повара кафе
21:08
На ЗСД при столкновении грузовиков пострадали трое дорожных рабочих
20:08
Бескомпромиссная консерваторша Санаэ Такаичи избрана первой женщиной-лидером Японии
19:51
Гандбольный клуб «Зенит» наградили за возвращение Петербургу чемпионства через 32 года
19:48
В Мариинском дворце открылась выставка «Вместе с молодёжью России»
15:57
Архитекторы из Ленобласти стали финалистами архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини»
15:53
Петербург предоставляет все больше возможностей для успешного трудоустройства людей с инвалидностью
15:43
Беглов принял участие в открытии учебно-лабораторно-производственного центра «ПРОМТЕХ»
10:57
Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации провала асфальта в Выборгском районе
10:35
В Альпийском переулке двое жителей Ленобалсти ограбили петербуржца
10:31
На проспекте Культуры мужчина выстрелил в дверь соседа из газового пистолета
10:26
На севере Петербурга внук зарезал свою бабушку
19:49
На особняк Александра Пеля установят современную систему художественной подсветки
19:44
В Петербурге дорожные службы возобновили противогололедную обработку улиц
19:40
Беглов провел рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко
19:38
Концерт гитариста Романа Зорькина "Семь цветов"
11:06
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
11:03
В Петербурге задержали "дропа", за обман женщины с улицы Кораблестроителей
10:59
В Петербурге ищут поджигателя мусора в парадной дома на улице Коллонтай
Все новости
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали налетчика на пекарню на улице Комсомола

В Петербурге задержали налетчика на пекарню на улице Комсомола

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в разбойном нападении на пекарню на улице Комсомола

15 октября текущего года в отдел полиции Калининского района Петербурга поступило заявление от 34-летней женщины, работающей продавцом-кассиром. Она сообщила о совершении разбойного нападения на пекарню, расположенную по адресу: улица Комсомола, дом 51.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что около восьми часов вечера неустановленное лицо, демонстрируя нож, проникло в помещение пекарни и потребовало у кассира передачи денежных средств.

Согласно имеющимся данным, работнице пекарни удалось оперативно переместиться в подсобное помещение и укрыться от злоумышленника.

Перед тем как покинуть место преступления, нападавший бросил нож в направлении сотрудницы. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части второй статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой, совершенный с использованием оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

21 октября, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска задержали по месту жительства 34-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении указанного нападения.

В настоящее время задержанный находится под стражей в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

