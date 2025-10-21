ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » На ЗСД при столкновении грузовиков пострадали трое дорожных рабочих

На ЗСД при столкновении грузовиков пострадали трое дорожных рабочих

0
Опубликовал: Антон78
Полицейские Курортного района проводят проверку по факту аварии на 43 километре ЗСД

Сегодня днем, 21 октября около 15 часов 45 минут  на 43-м километре Западного скоростного диаметра в Курортном районе Санкт-Петербурга, на участке трассы между «Скандинавией» и городом, произошло дорожно-транспортное происшествие. 35-летний водитель грузового автомобиля «Камаз», совершил столкновение с грузовиком марки «Ман», который находился в правой полосе.

Вследствие удара «Ман» сдвинулся вперед и наехал на автомобиль «Газ», расположенный перед ним. В «Газе» находились дорожные рабочие, выполнявшие свои обязанности.

В результате ДТП трое пассажиров «Газели» получили травмы различной степени тяжести. Это мужчины в возрасте 22, 46 и 46 лет. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи. 

Все по теме: Курортный район, ЗСД, ДТП
