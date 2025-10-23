ента новостей

На Галерной улице в несовершеннолетнюю девушку выстрелили из "Пионера"

Опубликовал: Антон78
Полицейские разбираются с огнестрельным травмированием несовершеннолетней в квартире на Галерной улице

22 октября, приблизительно в 18 часов, в отдел полиции Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что 17-летняя девушка обратилась за медицинской помощью в связи с ушибами в области скулы.

В ходе предварительного расследования было установлено, что пострадавшая находилась в квартире 23-летнего знакомого, расположенной на Галерной улице. В помещении также присутствовал ее 17-летний приятель. Согласно предварительной информации, данный приятель, в результате неосторожного обращения, произвел выстрел в ее направлении из аэрозольного устройства самообороны "Пионер", которое он ранее приобрел в специализированном магазине.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по выяснению всех обстоятельств произошедшего. Информация об инциденте передана в следственные органы Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации для дальнейшего рассмотрения и принятия процессуального решения.

Все по теме: Адмиралтейский район, стрельба
