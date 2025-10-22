ента новостей

День героической обороны острова Сухо

Опубликовал: Вадик Котов
ЗАКС
22 октября – День героической защиты острова Сухо

22 октября 1942 года – это дата, которая навсегда останется в памяти не только жителей Северной столицы, но и всего нашего великого народа. Остров Сухо, хотя и небольшой по своим размерам, сыграл ключевую роль в судьбе блокадного Ленинграда, обеспечивая важнейшую навигацию на Ладожском озере. На этом стратегически важном участке находился небольшой гарнизон, состоящий всего из 70 смелых краснофлотцев, вооружённых тремя орудиями. Вместе с ограниченными силами Ладожской флотилии и поддержкой авиации, они совершили настоящий подвиг, отразив в четырёхчасовом бою атаку значительно превосходящих сил немецко-финско-итальянского десанта.

Этот бой стал примером беспримерного мужества и стойкости, которые проявили защитники острова. Их самоотверженность и героизм не только позволили отстоять «Дорогу жизни» — единственный путь, который соединял осаждённый город с остальной страной, но и обеспечили возможность эвакуации ленинградцев, что спасло множество жизней. Вспоминая эти события, мы испытываем глубокое уважение к тем, кто сражался на этом фронте, кто проявил несгибаемую волю и силу духа, защищая свою родину.

Подвиг защитников острова Сухо – это не просто страница в истории, это вечный символ того, как отвага и верность долгу способны изменить ход событий и повлиять на судьбы миллионов людей. Мы, потомки тех героев, обязаны помнить и чтить их память. Желаю всем ветеранам, а также жителям нашего города, которые являются наследниками этой великой истории, мирного неба над головой, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. Давайте будем достойны памяти наших героев, бережно хранить её и передавать следующим поколениям, чтобы они знали о мужестве и самоотверженности тех, кто защищал нашу землю. Пусть их подвиг вдохновляет нас на добрые дела и укрепляет нашу веру в силу человеческого духа.

