В Невском районе поймали мигранта с героином в автомашине

13 октября, около 14 часов 50 минут, сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков районного управления полиции, реализуя поступившие сведения о сбыте запрещенных веществ, произвели задержание 43-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии на улице Бабушкина.

В процессе осмотра транспортного средства марки «Шевроле Авео», использовавшегося задержанным, сотрудники правоохранительных органов выявили в спинке водительского кресла полимерный свёрток, содержащий 20 граммов героина. Дополнительно, при личном досмотре у мигранта в кармане куртки был обнаружен ещё один пакет с аналогичным наркотическим веществом.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30, частью 3, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении подозреваемого лица применена мера процессуального принуждения в виде задержания, основанная на положениях статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.