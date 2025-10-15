ента новостей

22:35
СКА проиглал нижнекамскому «Нефтехимику»
14:47
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке брига «Россия
13:58
На Васильевском острове школа № 16 будет носить имя Героя России Евгения Вашунина
13:49
В центре Петербурга открылись два новых общественных пространства
13:35
В Русско-Высоцком завершили строительство водопроводной насосной станции
13:33
95-летие Юношеской библиотеки имени А.П.Гайдара
13:27
211 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова
13:23
Крейсерская яхта «Хортица» отмечает день рождения
13:17
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Ивангорода
13:12
В Ленобласти задержали подозреваемых в обстреле автомобиля на трассе
12:53
Двоих причастных к изнасилованию женщины на стройке задаржали в Тамбовской области
12:47
В Петербурге с поличным поймали 18-летнего подозреваемого во взломе ювелирного магазина
12:42
В Ленобласти трое подростков на детской площадке раздели 6-летнего ребенка и порезали одежду
12:36
В Петроградском районе сотрудники ГАИ задержали мигранта с килограммом наркотиков
12:32
В Невском районе поймали мигранта с героином в автомашине
12:25
На юге Ленобласти полицейские провели миграционный рейд
16:20
Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» представляет легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
14:28
Беглов принял участие в Божественной литургии в Покровском храме
14:23
Свердловскую набережную открыли после капитального ремонта
14:19
На улице Пилотов иномарка насмерть сбила 54-летнего пешехода
14:15
В Петербурге поймали задержали подозреваемого в обмане пенсионера с проспекта Маршала Жукова
14:11
На Митрофаньевском шоссе конфликт при покупке автозапчастей закончилась стрельбой
14:06
У метро «Ладожская» мужчине распылили в лицо содержимое газового баллончика
22:16
В Эрмитаже состоялась торжественная церемония вручения ордена Жукова Северо-Западному округу Росгвардии
14:14
В ресторане на Чернышевского задержали двоих мужчин с оружием
14:08
В Янино задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского 
14:04
На трассе «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в лобовом ДТП с «Газелью» погиб водитель иномарки
14:00
В Петербурге задержали участников массовой драки на улице Шевченко
13:56
В Петербурге задержали участника драки в саду «Сан-Галли»
13:52
На Московском проспекте задержали мужчину, который случайно выстрелил из травмата в баре
В Невском районе поймали мигранта с героином в автомашине

Полицейские задержали на улице Бабушкина иностранца-водителя с героином в автомобиле

13 октября, около 14 часов 50 минут, сотрудники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков районного управления полиции, реализуя поступившие сведения о сбыте запрещенных веществ, произвели задержание 43-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии на улице Бабушкина.

В процессе осмотра транспортного средства марки «Шевроле Авео», использовавшегося задержанным, сотрудники правоохранительных органов выявили в спинке водительского кресла полимерный свёрток, содержащий 20 граммов героина. Дополнительно, при личном досмотре у мигранта в кармане куртки был обнаружен ещё один пакет с аналогичным наркотическим веществом.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30, частью 3, пунктом «г» части 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

В отношении подозреваемого лица применена мера процессуального принуждения в виде задержания, основанная на положениях статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Невский район, наркотики
