В Невском районе введут ограничения движения транспорта

В связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия с 23 по 24 октября и на один день 26 октября закрывается движение транспорта по Прибрежной улице в створе Шлиссельбургского проспекта у дома 22 литера А по Шлиссельбургскому проспекту.

На один день 25 октября закрывается движение транспорта по улице Дмитрия Устинова в створе Шлиссельбургского проспекта у дома 5 литера А по улице Дмитрия Устинова.

На один день 26 октября закрывается движение транспорта по улице Дмитрия Устинова в створе Шлиссельбургского проспекта у дома 3 литера А по улице Дмитрия Устинова.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на информационные щиты.