ента новостей

12:56
В Петербурге стартовал чемпионат России по велосипедному спорту
12:54
В Невском районе введут ограничения движения транспорта
12:47
Жителя Ленобласти задержали за изнасилование племянниц своей сожительницы
12:43
Во Всеволожске ищут налетчика на почтовое отделение
12:35
В Петербурге поймали домушника, обокравшего квартиру в Сосновом Бору
12:31
ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
12:26
День героической обороны острова Сухо
12:19
В центре Петербурга подросток на питбайке совершил ДТП, уходя от полицейских
12:03
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Пулковского шоссе
11:58
На улице Шелгунова ограбили пенсионерку
11:53
В Петербурге задержали налетчика на пекарню на улице Комсомола
11:45
В Пикалево задержали убийцу повара кафе
21:08
На ЗСД при столкновении грузовиков пострадали трое дорожных рабочих
20:08
Бескомпромиссная консерваторша Санаэ Такаичи избрана первой женщиной-лидером Японии
19:51
Гандбольный клуб «Зенит» наградили за возвращение Петербургу чемпионства через 32 года
19:48
В Мариинском дворце открылась выставка «Вместе с молодёжью России»
15:57
Архитекторы из Ленобласти стали финалистами архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини»
15:53
Петербург предоставляет все больше возможностей для успешного трудоустройства людей с инвалидностью
15:43
Беглов принял участие в открытии учебно-лабораторно-производственного центра «ПРОМТЕХ»
10:57
Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации провала асфальта в Выборгском районе
10:35
В Альпийском переулке двое жителей Ленобалсти ограбили петербуржца
10:31
На проспекте Культуры мужчина выстрелил в дверь соседа из газового пистолета
10:26
На севере Петербурга внук зарезал свою бабушку
19:49
На особняк Александра Пеля установят современную систему художественной подсветки
19:44
В Петербурге дорожные службы возобновили противогололедную обработку улиц
19:40
Беглов провел рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко
19:38
Концерт гитариста Романа Зорькина "Семь цветов"
11:06
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
11:03
В Петербурге задержали "дропа", за обман женщины с улицы Кораблестроителей
10:59
В Петербурге ищут поджигателя мусора в парадной дома на улице Коллонтай
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Невском районе введут ограничения движения транспорта

В Невском районе введут ограничения движения транспорта

0
Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Telegram
В Невском районе вводятся ограничения движения транспорта для проведения дорожных работ

В связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия с 23 по 24 октября и на один день 26 октября закрывается движение транспорта по Прибрежной улице в створе Шлиссельбургского проспекта у дома 22 литера А по Шлиссельбургскому проспекту.

На один день 25 октября закрывается движение транспорта по улице Дмитрия Устинова в створе Шлиссельбургского проспекта у дома 5 литера А по улице Дмитрия Устинова.

На один день 26 октября закрывается движение транспорта по улице Дмитрия Устинова в створе Шлиссельбургского проспекта у дома 3 литера А по улице Дмитрия Устинова.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на информационные щиты.

Все по теме: Невский район
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

11-10-2025, 16:10
В трех районах Петербурга с 12 по 15 октября вводятся ограничения движения транспорта
18-08-2023, 12:12
Ограничения и закрытия движения транспорта В Петербурге в связи с дорожными работами
3-09-2024, 11:37
На улице Дмитрия Устинова автобус сбил 15-летнего подростка на электросамокате
19-09-2023, 14:45
В двух районах Петербурга с 21 сентября планируются ограничения дорожного движения
21-05-2024, 15:49
В трех районах Петербурга планируется ограничение дорожного движение
15-05-2023, 15:29
В Петербурге с 16 мая закроют движение транспорта по улице Пархоменко

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:19
В центре Петербурга подросток на питбайке совершил ДТП, уходя от полицейских
Вчера, 21:08
На ЗСД при столкновении грузовиков пострадали трое дорожных рабочих
20-10-2025, 11:06
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
16-10-2025, 21:29
На трассе «Ропша – Марьино» иномарка насмерть сбила мужчину - пешехода
Наверх