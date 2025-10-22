ента новостей

12:56
В Петербурге стартовал чемпионат России по велосипедному спорту
12:54
В Невском районе введут ограничения движения транспорта
12:47
Жителя Ленобласти задержали за изнасилование племянниц своей сожительницы
12:43
Во Всеволожске ищут налетчика на почтовое отделение
12:35
В Петербурге поймали домушника, обокравшего квартиру в Сосновом Бору
12:31
ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
12:26
День героической обороны острова Сухо
12:19
В центре Петербурга подросток на питбайке совершил ДТП, уходя от полицейских
12:03
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Пулковского шоссе
11:58
На улице Шелгунова ограбили пенсионерку
11:53
В Петербурге задержали налетчика на пекарню на улице Комсомола
11:45
В Пикалево задержали убийцу повара кафе
21:08
На ЗСД при столкновении грузовиков пострадали трое дорожных рабочих
20:08
Бескомпромиссная консерваторша Санаэ Такаичи избрана первой женщиной-лидером Японии
19:51
Гандбольный клуб «Зенит» наградили за возвращение Петербургу чемпионства через 32 года
19:48
В Мариинском дворце открылась выставка «Вместе с молодёжью России»
15:57
Архитекторы из Ленобласти стали финалистами архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини»
15:53
Петербург предоставляет все больше возможностей для успешного трудоустройства людей с инвалидностью
15:43
Беглов принял участие в открытии учебно-лабораторно-производственного центра «ПРОМТЕХ»
10:57
Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации провала асфальта в Выборгском районе
10:35
В Альпийском переулке двое жителей Ленобалсти ограбили петербуржца
10:31
На проспекте Культуры мужчина выстрелил в дверь соседа из газового пистолета
10:26
На севере Петербурга внук зарезал свою бабушку
19:49
На особняк Александра Пеля установят современную систему художественной подсветки
19:44
В Петербурге дорожные службы возобновили противогололедную обработку улиц
19:40
Беглов провел рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко
19:38
Концерт гитариста Романа Зорькина "Семь цветов"
11:06
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
11:03
В Петербурге задержали "дропа", за обман женщины с улицы Кораблестроителей
10:59
В Петербурге ищут поджигателя мусора в парадной дома на улице Коллонтай
Питерец.ру » Происшествия » Во Всеволожске ищут налетчика на почтовое отделение

Во Всеволожске ищут налетчика на почтовое отделение

0
Опубликовал: Питерец
Фото:
Telegram
Полицейские разыскивают налетчика на почтовое отделение во Всеволожске

21 октября в утренние часы в правоохранительные органы Всеволожского района Ленобласти поступила информация об инциденте, связанном с вооруженным нападением на филиал почты, расположенный на улице Победы. Злоумышленник, вооружившись пистолетом, потребовал от кассира передачи имеющихся в наличии денежных средств. 

Прибывшие на место происшествия представители правопорядка установили, что около 09:20 утра в помещение проник неизвестный мужчина. Он извлек предмет, визуально напоминающий пистолет, и, приблизившись к кассовому окну, под угрозой применения оружия потребовал выдачи денежной суммы.

Работник филиала передал преступнику 260 846 рублей наличными, после чего злоумышленник покинул место преступления и скрылся.

В связи с данным происшествием следственным отделом УМВД России по Всеволожскому району возбуждено уголовное дело по статье 162, части 2 УК РФ, квалифицирующей данное деяние как разбой.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого. Ориентировки переданы всем патрульным экипажам полиции. Осуществляется комплекс оперативно-следственных действий.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, разбойное нападение
