Во Всеволожске ищут налетчика на почтовое отделение

21 октября в утренние часы в правоохранительные органы Всеволожского района Ленобласти поступила информация об инциденте, связанном с вооруженным нападением на филиал почты, расположенный на улице Победы. Злоумышленник, вооружившись пистолетом, потребовал от кассира передачи имеющихся в наличии денежных средств.

Прибывшие на место происшествия представители правопорядка установили, что около 09:20 утра в помещение проник неизвестный мужчина. Он извлек предмет, визуально напоминающий пистолет, и, приблизившись к кассовому окну, под угрозой применения оружия потребовал выдачи денежной суммы.

Работник филиала передал преступнику 260 846 рублей наличными, после чего злоумышленник покинул место преступления и скрылся.

В связи с данным происшествием следственным отделом УМВД России по Всеволожскому району возбуждено уголовное дело по статье 162, части 2 УК РФ, квалифицирующей данное деяние как разбой.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого. Ориентировки переданы всем патрульным экипажам полиции. Осуществляется комплекс оперативно-следственных действий.