Хоккейный клуб СКА проиграл команде ЦСКА со счётом 3:4

В напряжённом матче, который состоялся в Ледовом дворце, хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга уступил своей главной команде-сопернику ЦСКА со счётом 3:4.

Матч начался довольно активно: уже на третьей минуте встречи Николай Голдобин смог порадовать болельщиков СКА, забросив шайбу и тем самым вывев свою команду вперёд. Однако радость петербургских фанатов длилась недолго, так как на 21-й минуте матча Николай Коваленко сравнял счёт, отправив шайбу в ворота СКА.

После этого, всего через 13 минут, Иван Дроздов вновь вывел ЦСКА вперёд, забросив шайбу и установив счёт 2:1 в пользу армейцев. Во втором периоде игра продолжалась в том же напряжённом ключе, и на 42-й минуте Колби Уильямс снова увеличил преимущество ЦСКА, сделав счёт 3:1. Но команда СКА не собиралась сдаваться, и спустя восемь минут Владислав Романов смог сократить отставание, забросив шайбу и тем самым вернув интригу в игру.

Однако радость петербуржцев была недолгой: всего через две минуты Даниэль Спронг вновь вывел ЦСКА вперёд, забросив четвёртую шайбу и установив счёт 4:2. В конце матча, когда время на табло неумолимо шло к завершению, Михаил Воробьёв зафиксировал итоговый счёт, который стал 4:3 в пользу ЦСКА.

Таким образом, после этой победы команда ЦСКА поднялась на седьмое место в таблице Западной конференции, набрав 20 очков. СКА, в свою очередь, с 16 очками опустился на девятую позицию, что, безусловно, стало разочарованием для их болельщиков. Этот матч ещё раз показал, насколько непредсказуемым и захватывающим может быть хоккей, и оставил много вопросов о дальнейших перспективах обеих команд в сезоне.