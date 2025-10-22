ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » Жителя Ленобласти задержали за изнасилование племянниц своей сожительницы

Жителя Ленобласти задержали за изнасилование племянниц своей сожительницы

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Ленобласти задержан подозреваемый в противоправных действиях в отношении несовершеннолетних

21 октября 2025 года, благодаря тщательно спланированным оперативным мероприятиям, работники Управления уголовного розыска ГУ МВД России произвели задержание 47-летнего мужчины, проживающего в городе Лодейное Поле.

Согласно предварительным данным, начиная с 2023 года, задержанный осуществлял противозаконные действия в отношении племянниц своей сожительницы, девочек 2008 и 2016 годов рождения.

В процессе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого, сотрудники правоохранительных органов обнаружили и конфисковали носители информации, включая CD-диски, флеш-накопители и жесткие диски, содержащие сведения, имеющие важное значение для расследования уголовного дела.

На основании материалов, собранных полицией, следственными органами были возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 132 Уголовного кодекса Российской Федерации (совершение насильственных действий сексуального характера) и части 1 статьи 135 Уголовного кодекса Российской Федерации (совершение развратных действий).

В соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, подозреваемый был задержан.

В настоящее время продолжается проведение комплекса оперативных и следственных мероприятий.

Все по теме: Ленобласть, Лодейнопольский район, насильник, изнасилование, дети, педофил
