Во Фрунзенском районе задержан мужчина, обокравший квартиру знакомого

Накануне днем, 23 октября 2025 года около 12 часов 20 минут, в отдел полиции Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 47-летнего гражданина, проживающего в доме номер 9 по Будапештской улице, о краже ювелирных изделий из его квартиры.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что неустановленное лицо, используя ключ, проникло в жилище заявителя и совершило хищение ювелирных украшений на общую сумму, составляющую 1 миллион 500 тысяч рублей.

В тот же день, в 20 часов 40 минут, в квартире, расположенной в доме номер 23 по Будапештской улице, был задержан 47-летний знакомый потерпевшего, подозреваемый в совершении указанного преступления. Установлено, что задержанный посещал квартиру потерпевшего в период его отсутствия с целью ухода за комнатными растениями.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.