16:20
В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался
13:23
В Петербурге в четырех районах планируют ограничить движение транспорта
13:13
В Петербурге стартует Неделя борьбы с инсультом
12:43
Житель деревни Реполка задержан за незаконный оборот наркотиков
12:30
В Петербурге поймали задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Планерной улицы
12:12
В центре Петербурга поймали 17-летнего "дропа", обманувшего пенсионерку с набережной Фонтанки
12:07
Во Фрунзенском районе задержан мужчина, обокравший квартиру знакомого
12:04
Полицейские Петербурга провели профилактический рейд на Сенном рынке
16:07
В Петербурге стартовал XXIII Форум стратегов
13:07
В Парголово мужчина напал на подростка в лифте жилого дома
12:40
В Петербурге подарочный комплект детских принадлежностей смогут получать опекуны новорожденных петербуржцев
12:35
Мост через Свирь для прохода вверх по реке теплоходов «Ист-Ривер» и «Тетис»
12:33
Crush string quartet с программой «Мировые рок - хиты»
12:29
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд
12:20
Полицейские Петербурга раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад
11:57
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Большой Разночинной улицы
11:54
На Галерной улице в несовершеннолетнюю девушку выстрелили из "Пионера"
11:48
В Невском районе конфликт на парковке закончился стрельбой
11:43
В Ленобласти задержали предпринимателя за организацию свалки на воинском мемориале «Невский пятачок» 
22:39
СКА в напряжённом матче проиграл ЦСКА
15:18
На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
12:56
В Петербурге стартовал чемпионат России по велосипедному спорту
12:54
В Невском районе введут ограничения движения транспорта
12:47
Жителя Ленобласти задержали за изнасилование племянниц своей сожительницы
12:43
Во Всеволожске ищут налетчика на почтовое отделение
12:35
В Петербурге поймали домушника, обокравшего квартиру в Сосновом Бору
12:31
ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
12:26
День героической обороны острова Сухо
12:19
В центре Петербурга подросток на питбайке совершил ДТП, уходя от полицейских
12:03
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Пулковского шоссе
Питерец.ру » Происшествия » Во Фрунзенском районе задержан мужчина, обокравший квартиру знакомого

Во Фрунзенском районе задержан мужчина, обокравший квартиру знакомого

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Фрунзенского района задержали подозреваемого в краже из квартиры приятеля

Накануне днем, 23 октября 2025 года около 12 часов 20 минут, в отдел полиции Фрунзенского района Петербурга поступило заявление от 47-летнего гражданина, проживающего в доме номер 9 по Будапештской улице, о краже ювелирных изделий из его квартиры. 

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов установили, что неустановленное лицо, используя ключ, проникло в жилище заявителя и совершило хищение ювелирных украшений на общую сумму, составляющую 1 миллион 500 тысяч рублей.

В тот же день, в 20 часов 40 минут, в квартире, расположенной в доме номер 23 по Будапештской улице, был задержан 47-летний знакомый потерпевшего, подозреваемый в совершении указанного преступления. Установлено, что задержанный посещал квартиру потерпевшего в период его отсутствия с целью ухода за комнатными растениями.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту кражи.

Все по теме: Фрунзенский район, кража
