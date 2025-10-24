ента новостей

Питерец.ру » Общество » В Петербурге стартует Неделя борьбы с инсультом

В Петербурге стартует Неделя борьбы с инсультом

Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Freepik
С 27 октября петербуржцы смогут пройти бесплатное медицинское обследование в рамках Недели борьбы с инсультом

С 27 октября в Санкт-Петербурге начинается Неделя борьбы с инсультом, приуроченная к Всемирному дню борьбы с инсультом, который будет отмечаться 29 октября. В рамках этой инициативы в десяти крупнейших медицинских учреждениях города, где функционируют Центры по лечению острых нарушений мозгового кровообращения, пройдет акция под названием «Инсульт: оцени свой риск!». Эта акция предоставит возможность жителям Петербурга пройти скрининговые обследования, которые помогут определить уровень риска инсульта и оценить серьезность угрозы для их здоровья.

Важно отметить, что своевременное и правильно организованное лечение инсульта в стационаре может не только спасти жизнь, но и значительно снизить вероятность инвалидности. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подчеркнул, что забота о здоровье граждан является одним из десяти приоритетов в развитии города. Он также отметил, что новая «медицинская» неделя даст возможность петербуржцам больше узнать о таком опасном заболевании, как инсульт, включая его признаки, методы профилактики, варианты лечения и пути восстановления после болезни.

В акции участвуют такие медицинские учреждения, как Покровская больница, Центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова, Городские больницы № 40 и № 26, Госпиталь для ветеранов войн, Александровская больница, Елизаветинская больница, Больница святого Георгия и НИИ Скорой помощи имени И.И. Джанелидзе. Все желающие смогут пройти бесплатные обследования без необходимости получения направления. Для получения подробной информации о записи на обследования можно обратиться по телефонам указанных медицинских учреждений.

Кроме того, 2 и 3 ноября акция будет продолжена в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова. В рамках Недели также запланированы различные информационные и просветительские мероприятия, включая тематические посты в социальных сетях, репортажи на городском телевидении и проведение прямых эфиров на официальных страницах Комитета по здравоохранению и его подведомственных организаций. Это позволит донести до широкой аудитории важную информацию о профилактике инсульта и значении ранней диагностики, что, безусловно, поможет повысить уровень осведомленности населения о данном заболевании и способах его предотвращения.

