В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд

Федеральное казенное учреждение Упрдор «Северо-Запад» сообщает о предстоящих работах на 65 километре кольцевой автодороги (КАД) Санкт-Петербурга. В частности, на транспортной развязке, где происходит пересечение с Московским шоссе, известным как М-10 «Россия», будет полностью закрыт съезд номер 7. Это мероприятие запланировано на ночь с 30 на 31 октября 2025 года, и движение будет перекрыто с 23:30 до 06:00.

По словам Ильи Пузыревского, начальника территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад», полное перекрытие движения связано с необходимостью демонтажа подмостей, которые использовались для окраски металлического пролетного строения путепровода. Эти работы являются частью более масштабного проекта по строительству нового путепровода, который будет располагаться над проезжей частью КАД. Важно отметить, что данное перекрытие необходимо для обеспечения безопасности как дорожников, так и водителей, поскольку работы будут проводиться в условиях ограниченного пространства.

Для минимизации возможных заторов и неудобств для автомобилистов, работы будут проводиться в ночное время, когда интенсивность дорожного движения значительно ниже. Следует подчеркнуть, что все действия будут осуществляться согласно утвержденной схеме организации дорожного движения, которая была согласована в установленном порядке. В рамках этих мероприятий на месте работ будут установлены временные дорожные знаки, а также водоналивные барьеры, которые будут ограждать зону производства работ. Кроме того, будет смонтирована световая сигнализация, включая сигнальные фонари, чтобы обеспечить видимость и безопасность на дороге.

В период полной остановки движения также будут задействованы специальные машины прикрытия. Эти автомобили будут оснащены комплексом технических средств для организации дорожного движения, включая стробоскопы и светодиодные балки, которые будут светиться желтым цветом, чтобы привлечь внимание водителей и предупредить их о наличии работ на дороге.

Кроме того, стоит отметить, что в промежутке с 28 по 30 октября в ночное время также планируется перекрытие двух полос движения как на внутреннем, так и на внешнем кольце КАД. Это временное ограничение связано с подготовительными работами, которые предшествуют основному этапу демонтажа подмостей. Пузыревский гарантировал, что все меры будут предприняты для обеспечения безопасности дорожного движения на время проведения всех работ, и водителям рекомендуется заранее планировать свои маршруты, учитывая возможные изменения в движении.