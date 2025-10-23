ента новостей

В Петербурге стартовал XXIII Форуму стратегов
В Парголово мужчина напал на подростка в лифте жилого дома
В Петербурге подарочный комплект детских принадлежностей смогут получать опекуны новорожденных петербуржцев
Мост через Свирь для прохода вверх по реке теплоходов «Ист-Ривер» и «Тетис»
Crush string quartet с программой «Мировые рок - хиты»
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд
Полицейские Петербурга раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Большой Разночинной улицы
На Галерной улице в несовершеннолетнюю девушку выстрелили из "Пионера"
В Невском районе конфликт на парковке закончился стрельбой
В Ленобласти задержали предпринимателя за организацию свалки на воинском мемориале «Невский пятачок» 
СКА в напряжённом матче проиграл ЦСКА
На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
В Петербурге стартовал чемпионат России по велосипедному спорту
В Невском районе введут ограничения движения транспорта
Жителя Ленобласти задержали за изнасилование племянниц своей сожительницы
Во Всеволожске ищут налетчика на почтовое отделение
В Петербурге поймали домушника, обокравшего квартиру в Сосновом Бору
ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
День героической обороны острова Сухо
В центре Петербурга подросток на питбайке совершил ДТП, уходя от полицейских
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Пулковского шоссе
На улице Шелгунова ограбили пенсионерку
В Петербурге задержали налетчика на пекарню на улице Комсомола
В Пикалево задержали убийцу повара кафе
На ЗСД при столкновении грузовиков пострадали трое дорожных рабочих
Бескомпромиссная консерваторша Санаэ Такаичи избрана первой женщиной-лидером Японии
Гандбольный клуб «Зенит» наградили за возвращение Петербургу чемпионства через 32 года
В Мариинском дворце открылась выставка «Вместе с молодёжью России»
Архитекторы из Ленобласти стали финалистами архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини»
В Ленобласти задержали предпринимателя за организацию свалки на воинском мемориале «Невский пятачок» 

Антон78
Полицейские Петербурга задержали предпринимателя за свалку отходов на территории воинского мемориала «Невский пятачок» 

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, совместно с Прокуратурой Ленинградской области, смогли выявить схему незаконной предпринимательской деятельности, связанной с реализацией государственного контракта. Данная схема была обнаружена в ходе тщательной проверки, которая проводилась с целью выявления нарушений в сфере государственного заказа.

Согласно установленным фактам, в июне 2025 года между управлением благоустройства администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга и одной из компаний, занимающихся утилизацией отходов, был заключен государственный контракт. Этот контракт касался ликвидации несанкционированной свалки строительных отходов, которая находилась на территории указанного района. В соответствии с условиями контракта, отходы должны были вывозиться на специализированный полигон, расположенный в Всеволожском районе Ленинградской области. В рамках данного контракта из бюджета города было выделено более 31 миллиона рублей, что является значительной суммой, предназначенной для решения экологической проблемы.

Однако, как выяснили сотрудники правоохранительных органов, на момент заключения контракта специализированный полигон, на который должны были вывозиться отходы, уже был переполнен. Вместо того чтобы осуществлять вывоз строительных отходов на указанный полигон, компания начала вывозить их в Кировский район Ленинградской области. При этом отходы, которые вывозились, представляли собой смесь грунта, битого кирпича, бетона и металлической арматуры. Участок, на который были вывезены эти отходы, находился в границах объекта культурного наследия регионального значения, известного как «Невский пятачок». Этот исторический объект имеет важное значение, так как на его территории во времена Великой Отечественной войны проходили кровопролитные бои.

Важным моментом является то, что компания, осуществлявшая вывоз отходов, предоставляла в администрацию акты выполненных работ, в которых указывались сведения о якобы утилизации отходов исключительно на специализированном полигоне. Однако проведенные исследования проб почвы на участке в Кировском районе показали, что там размещались отходы III и IV класса опасности. Это создало серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья местных жителей. Примерный объем вывезенного строительного мусора составил около 36 000 кубометров, что является значительной цифрой и свидетельствует о масштабах незаконной деятельности.

В результате несанкционированной свалки окружающей среде был причинен значительный вред, который оценивается в 12 981 500 рублей. Это подчеркивает серьезность ситуации и необходимость принятия мер для защиты экологии и предотвращения подобных преступлений в будущем. В связи с выявленными фактами, Главное следственное управление ГУ МВД России возбудило уголовное дело по части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся незаконного предпринимательства.

В ходе оперативных мероприятий с места несанкционированной свалки были изъяты бульдозер, экскаватор и три грузовых самосвала, что свидетельствует о том, что правоохранительные органы активно работают над устранением последствий данной незаконной деятельности. 22 октября полицейскими была проведена серия обысков, в ходе которых были изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для расследования. Владелец компании, которая была вовлечена в данную незаконную деятельность, был допрошен в качестве подозреваемого и задержан в соответствии с нормами статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Таким образом, правоохранительные органы продолжают свою работу по раскрытию преступления и привлечению виновных к ответственности.

