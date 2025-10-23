В Ленобласти задержали предпринимателя за организацию свалки на воинском мемориале «Невский пятачок» 

В результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, совместно с Прокуратурой Ленинградской области, смогли выявить схему незаконной предпринимательской деятельности, связанной с реализацией государственного контракта. Данная схема была обнаружена в ходе тщательной проверки, которая проводилась с целью выявления нарушений в сфере государственного заказа.

Согласно установленным фактам, в июне 2025 года между управлением благоустройства администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга и одной из компаний, занимающихся утилизацией отходов, был заключен государственный контракт. Этот контракт касался ликвидации несанкционированной свалки строительных отходов, которая находилась на территории указанного района. В соответствии с условиями контракта, отходы должны были вывозиться на специализированный полигон, расположенный в Всеволожском районе Ленинградской области. В рамках данного контракта из бюджета города было выделено более 31 миллиона рублей, что является значительной суммой, предназначенной для решения экологической проблемы.

Однако, как выяснили сотрудники правоохранительных органов, на момент заключения контракта специализированный полигон, на который должны были вывозиться отходы, уже был переполнен. Вместо того чтобы осуществлять вывоз строительных отходов на указанный полигон, компания начала вывозить их в Кировский район Ленинградской области. При этом отходы, которые вывозились, представляли собой смесь грунта, битого кирпича, бетона и металлической арматуры. Участок, на который были вывезены эти отходы, находился в границах объекта культурного наследия регионального значения, известного как «Невский пятачок». Этот исторический объект имеет важное значение, так как на его территории во времена Великой Отечественной войны проходили кровопролитные бои.

Важным моментом является то, что компания, осуществлявшая вывоз отходов, предоставляла в администрацию акты выполненных работ, в которых указывались сведения о якобы утилизации отходов исключительно на специализированном полигоне. Однако проведенные исследования проб почвы на участке в Кировском районе показали, что там размещались отходы III и IV класса опасности. Это создало серьезную угрозу для окружающей среды и здоровья местных жителей. Примерный объем вывезенного строительного мусора составил около 36 000 кубометров, что является значительной цифрой и свидетельствует о масштабах незаконной деятельности.

В результате несанкционированной свалки окружающей среде был причинен значительный вред, который оценивается в 12 981 500 рублей. Это подчеркивает серьезность ситуации и необходимость принятия мер для защиты экологии и предотвращения подобных преступлений в будущем. В связи с выявленными фактами, Главное следственное управление ГУ МВД России возбудило уголовное дело по части 2 статьи 171 Уголовного кодекса Российской Федерации, касающейся незаконного предпринимательства.

В ходе оперативных мероприятий с места несанкционированной свалки были изъяты бульдозер, экскаватор и три грузовых самосвала, что свидетельствует о том, что правоохранительные органы активно работают над устранением последствий данной незаконной деятельности. 22 октября полицейскими была проведена серия обысков, в ходе которых были изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение для расследования. Владелец компании, которая была вовлечена в данную незаконную деятельность, был допрошен в качестве подозреваемого и задержан в соответствии с нормами статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Таким образом, правоохранительные органы продолжают свою работу по раскрытию преступления и привлечению виновных к ответственности.