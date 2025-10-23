В Петербурге стартовал XXIII Форуму стратегов

Сегодня, 23 октября, в Санкт-Петербурге стартовал XXIII общероссийский форум, который носит название «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Этот значимый форум, который проходит в нашем городе, посвящён актуальным вопросам стратегического планирования и государственного управления, и в этом году его тема звучит как «Стратегии реальных результатов: государство, общество и бизнес». На протяжении двух дней в мероприятии примут участие около 1500 представителей различных уровней власти – от федерального до муниципального, а также бизнесмены, учёные и эксперты как из России, так и из зарубежных стран. Это предоставляет уникальную возможность для обсуждения важнейших вопросов, касающихся развития регионов и городов.

В своём приветственном слове к участникам форума губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил, что благодаря усилиям бизнеса и энергии предпринимателей российская экономика демонстрирует свою устойчивость и продолжает развиваться. Он подчеркнул, что Северная столица успешно справляется с различными вызовами и продолжает наращивать свой инвестиционный потенциал. По его словам, индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге превышает средние показатели по стране, что свидетельствует о положительной динамике в экономике города. Губернатор также сообщил, что в Законодательное Собрание была внесена обновлённая Стратегия развития Санкт-Петербурга до 2035 года, которая была разработана с учётом новых национальных проектов, озвученных президентом. Основная цель этой стратегии остаётся прежней – это повышение качества жизни каждой семьи, проживающей в нашем городе.

Программа форума в этом году включает в себя более 20 различных мероприятий, которые будут организованы в рамках трёх тематических направлений. Первое направление называется «Создавая смыслы: стратегии и планы», второе – «Управляя развитием: инструменты и механизмы», а третье – «Обеспечивая рост: результаты и достижения». Центральным событием форума станет пленарное заседание, посвящённое теме «Общие цели – основа экономического роста», которое организует Правительство Санкт-Петербурга. В рамках форума свои мероприятия также проведут Государственная Дума Российской Федерации, Центр стратегических разработок, Санкт-Петербургское региональное отделение «Деловой России», Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата, а также Санкт-Петербургский государственный университет и многие другие организации.

В первый день работы форума участники обсудят новые федеральные и региональные проекты, среди которых будет рассмотрено углубление трёхстороннего сотрудничества между Россией, Китайской Народной Республикой и Беларусью, а также стратегия развития туризма в России. Также в повестке дня будут инструменты совершенствования финансово-бюджетной политики и другие важные темы, касающиеся развития экономики и социальной сферы.

Во второй день форума запланирована презентация результатов научно-исследовательской работы, которая будет посвящена новым стратегическим подходам. Участники смогут ознакомиться с последними достижениями в области стратегического планирования и управления, а также обсудить перспективы и вызовы, стоящие перед регионами и городами России. Этот форум представляет собой важную площадку для обмена опытом и идеями, которые могут способствовать более эффективному развитию регионов и улучшению качества жизни их жителей.