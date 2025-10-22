На улице Шелгунова ограбили пенсионерку

10 сентября текущего года в отдел полиции Невского района Петербурга поступило обращение от 72-летней жительницы указанного района. В своем заявлении она указала на инцидент, произошедший примерно в полдень на лестничной площадке возле её квартиры, расположенной в доме номер 37 по улице Шелгунова. По словам заявительницы, у неё возник словесный конфликт с неизвестной женщиной, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.

Потерпевшая сообщила, что в ходе возникшей ссоры, неустановленное лицо неправомерно проникло в её жилище, где в процессе дальнейшей борьбы совершило хищение мобильного телефона. После совершения противоправного деяния злоумышленница скрылась с места преступления. Материальный ущерб, нанесенный потерпевшей, оценен в шесть тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска установили личность и задержали 46-летнюю гражданку, являющуюся уроженкой Липецкой области.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующее данное деяние как грабеж. В отношении подозреваемой применена мера пресечения в виде задержания в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.