ента новостей

12:56
В Петербурге стартовал чемпионат России по велосипедному спорту
12:54
В Невском районе введут ограничения движения транспорта
12:47
Жителя Ленобласти задержали за изнасилование племянниц своей сожительницы
12:43
Во Всеволожске ищут налетчика на почтовое отделение
12:35
В Петербурге поймали домушника, обокравшего квартиру в Сосновом Бору
12:31
ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
12:26
День героической обороны острова Сухо
12:19
В центре Петербурга подросток на питбайке совершил ДТП, уходя от полицейских
12:03
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Пулковского шоссе
11:58
На улице Шелгунова ограбили пенсионерку
11:53
В Петербурге задержали налетчика на пекарню на улице Комсомола
11:45
В Пикалево задержали убийцу повара кафе
21:08
На ЗСД при столкновении грузовиков пострадали трое дорожных рабочих
20:08
Бескомпромиссная консерваторша Санаэ Такаичи избрана первой женщиной-лидером Японии
19:51
Гандбольный клуб «Зенит» наградили за возвращение Петербургу чемпионства через 32 года
19:48
В Мариинском дворце открылась выставка «Вместе с молодёжью России»
15:57
Архитекторы из Ленобласти стали финалистами архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини»
15:53
Петербург предоставляет все больше возможностей для успешного трудоустройства людей с инвалидностью
15:43
Беглов принял участие в открытии учебно-лабораторно-производственного центра «ПРОМТЕХ»
10:57
Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации провала асфальта в Выборгском районе
10:35
В Альпийском переулке двое жителей Ленобалсти ограбили петербуржца
10:31
На проспекте Культуры мужчина выстрелил в дверь соседа из газового пистолета
10:26
На севере Петербурга внук зарезал свою бабушку
19:49
На особняк Александра Пеля установят современную систему художественной подсветки
19:44
В Петербурге дорожные службы возобновили противогололедную обработку улиц
19:40
Беглов провел рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко
19:38
Концерт гитариста Романа Зорькина "Семь цветов"
11:06
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
11:03
В Петербурге задержали "дропа", за обман женщины с улицы Кораблестроителей
10:59
В Петербурге ищут поджигателя мусора в парадной дома на улице Коллонтай
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На улице Шелгунова ограбили пенсионерку

На улице Шелгунова ограбили пенсионерку

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские задержали подозреваемую в ограблении 72-летней петербурженки на улице Шелгунова

10 сентября текущего года в отдел полиции Невского района Петербурга поступило обращение от 72-летней жительницы указанного района. В своем заявлении она указала на инцидент, произошедший примерно в полдень на лестничной площадке возле её квартиры, расположенной в доме номер 37 по улице Шелгунова. По словам заявительницы, у неё возник словесный конфликт с неизвестной женщиной, находившейся в состоянии алкогольного опьянения.

Потерпевшая сообщила, что в ходе возникшей ссоры, неустановленное лицо неправомерно проникло в её жилище, где в процессе дальнейшей борьбы совершило хищение мобильного телефона. После совершения противоправного деяния злоумышленница скрылась с места преступления. Материальный ущерб, нанесенный потерпевшей, оценен в шесть тысяч рублей.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники угрозыска установили личность и задержали 46-летнюю гражданку, являющуюся уроженкой Липецкой области.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующее данное деяние как грабеж. В отношении подозреваемой применена мера пресечения в виде задержания в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Невский район, грабеж
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

17-05-2025, 11:31
В Московском районе поймали подозреваемого в уличном грабеже
12-09-2025, 13:22
В Петербурге подросток на электросамокате расстелял из пневматики прохожего
4-07-2025, 12:08
В Петербурге мигранта задержали за кражу велосипеда
17-09-2025, 11:51
В Петербурге поймали похитителя виски из алкомаркета
18-07-2025, 15:19
Жителя Ленобласти подозревают в поджоге летнего дома в Бурнево
17-06-2025, 12:42
В Петербурге поймали мигранта, который помог мошенникам обмануть пенсионерку

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:19
В центре Петербурга подросток на питбайке совершил ДТП, уходя от полицейских
Вчера, 21:08
На ЗСД при столкновении грузовиков пострадали трое дорожных рабочих
20-10-2025, 11:06
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
16-10-2025, 21:29
На трассе «Ропша – Марьино» иномарка насмерть сбила мужчину - пешехода
Наверх