В Петербурге стартовал чемпионат России по велосипедному спорту

В Санкт-Петербурге, на велотреке «Локосфинкс», стартовал чемпионат России по велоспорту. В мужской командной гонке преследования на дистанции 4 км победу одержала команда, составленная из воспитанников петербургской специализированной школы олимпийского резерва «Школа высшего спортивного мастерства по велосипедному спорту и триатлону». В ее состав вошли Григорий Скорняков, Виктор Бугаенко, Илья Савекин, Даниил Зараковский и Михаил Постарнак, которые финишировали с результатом 3 минуты 53,941 секунды.

Золотые медали в аналогичной дисциплине среди женщин также завоевали спортсменки этой же школы: Полина Даньшина, Ангелина Новолодская, Аглая Кокарева, Алена Иванченко и Диана Смирнова. Их итоговое время составило 4 минуты 17,514 секунды. Мы поддерживаем наших спортсменов и гордимся их достижениями!