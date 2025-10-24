В центре Петербурга поймали 17-летнего "дропа", обманувшего пенсионерку с набережной Фонтанки

25 августа 2025 года, около 11 часов 05 минут, в правоохранительные органы Адмиралтейского района Петербурга обратилась 73-летняя женщина, проживающая в доме номер 109 на набережной реки Фонтанки, с сообщением о мошеннических действиях. Неизвестные лица, посредством телефонного разговора, убедили ее передать курьеру сумму в размере 670 855 рублей под предлогом "декларирования".

В связи с данным инцидентом следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

23 октября 2025 года, в 13 часов 45 минут, возле дома номер 9 в Советском переулке, оперативной группой уголовного розыска был задержан 17-летний юноша, подозреваемый в соучастии в данном преступлении. По предварительным данным, задержанный, получив денежные средства от пожилой женщины, осуществил их конвертацию в криптовалюту с последующим переводом неустановленным лицам.