В Петербурге стартовал XXIII Форуму стратегов
В Парголово мужчина напал на подростка в лифте жилого дома
В Петербурге подарочный комплект детских принадлежностей смогут получать опекуны новорожденных петербуржцев
Мост через Свирь для прохода вверх по реке теплоходов «Ист-Ривер» и «Тетис»
Crush string quartet с программой «Мировые рок - хиты»
В Петербурге на развязке КАД с Московским шоссе будет полностью перекрыт съезд
Полицейские Петербурга раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад
В Петербурге поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Большой Разночинной улицы
На Галерной улице в несовершеннолетнюю девушку выстрелили из "Пионера"
В Невском районе конфликт на парковке закончился стрельбой
В Ленобласти задержали предпринимателя за организацию свалки на воинском мемориале «Невский пятачок» 
СКА в напряжённом матче проиграл ЦСКА
На Невском проспекте произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей
В Петербурге стартовал чемпионат России по велосипедному спорту
В Невском районе введут ограничения движения транспорта
Жителя Ленобласти задержали за изнасилование племянниц своей сожительницы
Во Всеволожске ищут налетчика на почтовое отделение
В Петербурге поймали домушника, обокравшего квартиру в Сосновом Бору
ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
День героической обороны острова Сухо
В центре Петербурга подросток на питбайке совершил ДТП, уходя от полицейских
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Пулковского шоссе
На улице Шелгунова ограбили пенсионерку
В Петербурге задержали налетчика на пекарню на улице Комсомола
В Пикалево задержали убийцу повара кафе
На ЗСД при столкновении грузовиков пострадали трое дорожных рабочих
Бескомпромиссная консерваторша Санаэ Такаичи избрана первой женщиной-лидером Японии
Гандбольный клуб «Зенит» наградили за возвращение Петербургу чемпионства через 32 года
В Мариинском дворце открылась выставка «Вместе с молодёжью России»
Архитекторы из Ленобласти стали финалистами архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини»
8 ноября концерт Crush string quartet с программой «Мировые рок - хиты» в «Колизей – Арене» 

8 ноября на сцене «Колизей – Арены» пройдет незабываемый концерт, который подарит всем любителям музыки уникальную возможность насладиться лучшими рок-хитами последних десятилетий. В этот вечер на сцене выступит струнный квартет CRUSH string quartet, который будет сопровождаться мощными ударными инструментами. Это будет не просто концерт, а настоящая музыкальная феерия, где вы сможете услышать струнные инструменты в совершенно новом, энергичном звучании, которое поразит даже самых искушенных слушателей.

Вы когда-нибудь думали, что в Консерваториях царит только занудство и классическая музыка? Приходите на наш концерт, и мы с радостью переубедим вас! Мы представим вам все те музыкальные произведения, которые когда-то вызывали у вас бурю эмоций, заставляя вас переживать самые яркие моменты вашей жизни. Это те самые песни, под которые вы, будучи подростками, плакали в своей комнате, когда мир казался несправедливым. Это те мелодии, которые родители угрожали выбросить, если вы не начнете лучше учить алгебру. Это музыка, под которую вы впервые поцеловались или встречали рассвет на выпускном вечере.

Вспомните моменты, когда вы сидели у костра в походе с лучшими друзьями, и музыка звучала так, что казалось, что время остановилось. Это те мелодии, которые наполняли ваши бессонные ночи в рок-клубах, создавая атмосферу свободы и молодости. Все эти лучшие моменты вашей жизни связаны с музыкой, и теперь они собраны в одном концерте, который вы не захотите пропустить.

В репертуаре нашего концерта вы услышите такие культовые хиты, как "Numb" группы Linkin Park, "Thunderstruck" от AC/DC, "It's My Life" от Bon Jovi, "Centuries" от Fall Out Boy, "The Show Must Go On" и "We Will Rock You" от Queen, "Feel Good Inc." от Gorillaz, "Chop Suey" от System of a Down, "In the End" от Linkin Park, "Hero" от Skillet, "Bohemian Rhapsody" от Queen, "Don't Speak" от No Doubt, "The Final Countdown" от Europe, "Sonne" от Rammstein, "Hysteria" от Muse и "Smells Like Teen Spirit" от Nirvana.

Не упустите возможность стать частью этого грандиозного события! Начало концерта в 19:00. Ждем вас на «Колизей – Арена», чтобы вместе пережить все эти незабываемые эмоции и воспоминания, которые подарит вам рок-музыка!

