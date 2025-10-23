Полицейские Петербурга раскрыли убийство, совершенное 20 лет назад

27 мая 2005 года на Каменноостровском проспекте, возле дома номер 38, было совершено вооруженное нападение на жителя Санкт-Петербурга. Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение, однако через двое суток скончался от полученных повреждений.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 105, часть 2, Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство), но оперативное раскрытие преступления в то время не представлялось возможным.

В результате тщательной оперативно-следственной работы сотрудники правоохранительных органов смогли восстановить детали инцидента и идентифицировать лицо, подозреваемое в совершении преступления. Им оказался 48-летний уроженец Ставропольского края, имеющий криминальное прошлое.

Установлено, что в день преступления он устроил засаду на свою жертву во дворе указанного дома. С целью незаконного обогащения, злоумышленник совершил нападение, используя нож, и завладел суммой около 1000 долларов США, находившейся при потерпевшем.

21 октября 2025 года, в рамках служебной командировки в Ставропольский край, подозреваемый был задержан сотрудниками полиции и доставлен в Санкт-Петербург.

Задержание подозреваемого произведено в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные действия.