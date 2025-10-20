В Петербурге задержали "дропа", за обман женщины с улицы Кораблестроителей

8 октября 2025 года к полицейским Василеостровского района Петербурга поступило заявление от 79-летней гражданки, проживающей в доме номер 29 по улице Кораблестроителей. Заявительница сообщила, что её 49-летней дочери, признанной недееспособной, позвонила неустановленная особа, представившаяся сотрудником юридического отдела комитета банковского надзора. Звонившая заявила о необходимости декларирования всех денежных средств, находящихся в распоряжении дочери заявительницы.

Доверяя полученной информации, дочь заявительницы передала курьеру денежную сумму в размере 1 500 000 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 159, части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество.

19 октября 2025 года, в 11:00, в аэропорту "Пулково" оперативной группой уголовного розыска был задержан 20-летний, нигде не работающий курьер, прибывший для получения денежных средств.

Подозреваемый был задержан согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.