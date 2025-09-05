В Невском районе задержали «дропа», помогавшего мошенникам обмануть блокадницу

ента новостей

14:48
В Ленобласти задержали подозреваемого в распространении детской порнографии 
14:45
В Петербурге и Ленобласти задержали двоих наркосбытчиков
14:36
13:54
В Петербурге завершили ремонт трамвайных путей в пяти районах города
13:46
XXXV Международный театральный фестиваль "Балтийский дом"
11:49
В Ленобласти завершились чемпионат России и Всероссийские соревнования среди юношей и девушек по полиатлону
11:40
В Петербурге задержали участника конфликта в клубе на Александра Матросова
11:17
В Петербурге задержали автомобилиста, избившего битой байкера
11:04
В Петербурге пожилой доцент ВУЗа отдал мошенникам 7 млн рублей
10:59
В Красном Селе задержали подозреваемого в поножовщине на детской площадке
13:13
В Ленобласти задержали подпольного оружейника, переделывавшего охолощенное оружие в боевое
12:18
В Google закрыли критические уязвимости в Android, две уже фигурируют в атаках
12:07
На федеральной трассе "Кола" разведут Ладожский мост для прохода вниз по реке буксира «Ижорец»
11:38
В Петербурге задержали «дропа», помогавшего телефонным мошенникам
11:29
В Петербурге задержана 19-летняя помошницу мошенников, обманувших пенсионерку с Московского проспекта
11:21
На Дальневосточном проспекте иномарка сбила пешехода
11:17
На Петергофском шоссе иномарка сбила 12-летнего школьника
11:07
В Петербурге задержали мужчину бросавшиего бутылки в прохожих из окна
10:48
В Петербурге задержали подозреваемых в разбое на Заречной улице
10:44
На Дачном проспекте автомобилист избил битой байкера
10:38
В Петербурге девушка облила «зеленкой» сотрудника банка
19:58
В Петербурге проходит выставка со «сказочными» иллюстрациями Ивана Билибина
19:30
Во Фрунзенском и Красносельском района вводятся ограничения движения транспорта
14:03
В Петербурге пройдут соревнования по парусному спорту «Студенческая Парусная Лига»
13:50
Вечер памяти жертв блокады Ленинграда «Я говорю с тобой под свист снарядов»
12:44
В МВД РФ назвали признаки, по которым можно распознать сообщение от мошенников
12:39
В Кронштадте завершился масштабный фестиваль для всей семьи «Остров мечтателей»
11:59
На Трамвайном проспекте задержали стрелков из страйкбольного ружья у школы
11:32
На проспекте Просвещения группа подростков избила ровесника
11:23
В Шушарах в ДТП погиб водитель КАМАЗа
В Невском районе задержали «дропа», помогавшего мошенникам обмануть блокадницу

Полицейскими задержан «дроп», помогавший мошенникам обмануть блокадницу с улицы Подвойского

Днем первого сентября в правоохранительные органы Невского района Петербурга поступило заявление от 86-летней блокадницы, проживающей в доме номер 49, корпус 2 по улице Подвойского. По словам заявительницы, ей позвонили неизвестные, представившиеся работниками силовых структур. Звонившие убедили пожилую женщину в необходимости защиты личных денежных средств путем их перевода на так называемый «защищенный счет». Впоследствии потерпевшая передала курьеру возле своего дома сумму в размере 565 000 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество.

4 сентября, в ходе проведения оперативно-розыскных действий, сотрудники уголовного розыска задержали на улице Бабушкина мужчину, подозреваемого в совершении указанного преступления. Задержанным оказался двадцатишестилетний житель данного района.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводится проверка причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории района.

