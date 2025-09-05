В Невском районе задержали «дропа», помогавшего мошенникам обмануть блокадницу

Днем первого сентября в правоохранительные органы Невского района Петербурга поступило заявление от 86-летней блокадницы, проживающей в доме номер 49, корпус 2 по улице Подвойского. По словам заявительницы, ей позвонили неизвестные, представившиеся работниками силовых структур. Звонившие убедили пожилую женщину в необходимости защиты личных денежных средств путем их перевода на так называемый «защищенный счет». Впоследствии потерпевшая передала курьеру возле своего дома сумму в размере 565 000 рублей.

По данному факту возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицирующей мошенничество.

4 сентября, в ходе проведения оперативно-розыскных действий, сотрудники уголовного розыска задержали на улице Бабушкина мужчину, подозреваемого в совершении указанного преступления. Задержанным оказался двадцатишестилетний житель данного района.

В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде задержания на основании статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В настоящее время проводится проверка причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений на территории района.