В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пожилой женщины с Наличной улицы

0
Опубликовал: Антон78
Полицейские задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении пожилой женщины с Наличной улицы

9 сентября 2025 года в отделение полиции Василеостровского района Петербурга поступило заявление от 70-летней гражданки, проживающей в доме номер 33 на Наличной улице. Она сообщила, что в первой половине дня на её мобильный телефон поступил звонок от неустановленного лица, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Звонивший заявил, что ранее заявительница имела контакт с мошенниками и предоставила им свою личную информацию, что создало угрозу для её сбережений.

В ходе телефонного разговора злоумышленник убедил пожилую женщину передать имеющиеся у неё денежные средства в сумме 252 656 рублей курьеру.

Вскоре после совершения передачи денежных средств, оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в оказании содействия мошенникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в крупном размере).

Подозреваемый задержан в порядке, установленном статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Все по теме: Васильевский остров, мошенничество, пенсионеры
