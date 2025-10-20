ента новостей

В Петербурге ищут мужчину, распылившего перцовый газ в глаза женщине и двум детям

В Петербурге ищут мужчину, распылившего перцовый газ в глаза женщине и двум детям

Полицейские Приморского района разыскивают напавшего с перцовым баллончиком в женщину с детьми на Коломяжском проспекте 

Около 21 часа 15 минут 18 октября 2025 года в дежурную часть полиции Приморского района Петербурга поступило экстренное сообщение об инциденте, произошедшем у дома номер 21 по Коломяжскому проспекту. Заявитель сообщил о применении неизвестным лицом раздражающего вещества в отношении женщины и двоих несовершеннолетних детей.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что в результате возникшего словесного спора, неустановленный злоумышленник применил перцовый баллончик против 45-летней гражданки и её дочерей, возрастами 9 и 12 лет, после чего покинул место преступления.

Бригадой скорой медицинской помощи пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с диагностированными химическими ожогами роговицы.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, совершившего данное правонарушение. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

