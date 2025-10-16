На трассе «Ропша – Марьино» иномарка насмерть сбила мужчину - пешехода

ента новостей

12:15
В Ленобласти под колесами "Форда Транзит" погиб лежавший на дороге мужчина
12:04
В Ленобласти каршеринг насмерть сбил пожилую женщину-пешехода. Водитель скрылся
11:52
В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину на Заневском проспекте
08:28
В Петербурге завершена подготовка снегоплавильных пунктов
22:35
СКА проиглал нижнекамскому «Нефтехимику»
14:47
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке брига «Россия
13:58
На Васильевском острове школа № 16 будет носить имя Героя России Евгения Вашунина
13:49
В центре Петербурга открылись два новых общественных пространства
13:35
В Русско-Высоцком завершили строительство водопроводной насосной станции
13:33
95-летие Юношеской библиотеки имени А.П.Гайдара
13:27
211 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова
13:23
Крейсерская яхта «Хортица» отмечает день рождения
13:17
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Ивангорода
13:12
В Ленобласти задержали подозреваемых в обстреле автомобиля на трассе
12:53
Двоих причастных к изнасилованию женщины на стройке задаржали в Тамбовской области
12:47
В Петербурге с поличным поймали 18-летнего подозреваемого во взломе ювелирного магазина
12:42
В Ленобласти трое подростков на детской площадке раздели 6-летнего ребенка и порезали одежду
12:36
В Петроградском районе сотрудники ГАИ задержали мигранта с килограммом наркотиков
12:32
В Невском районе поймали мигранта с героином в автомашине
12:25
На юге Ленобласти полицейские провели миграционный рейд
16:20
Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» представляет легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
14:28
Беглов принял участие в Божественной литургии в Покровском храме
14:23
Свердловскую набережную открыли после капитального ремонта
14:19
На улице Пилотов иномарка насмерть сбила 54-летнего пешехода
14:15
В Петербурге поймали задержали подозреваемого в обмане пенсионера с проспекта Маршала Жукова
14:11
На Митрофаньевском шоссе конфликт при покупке автозапчастей закончилась стрельбой
14:06
У метро «Ладожская» мужчине распылили в лицо содержимое газового баллончика
22:16
В Эрмитаже состоялась торжественная церемония вручения ордена Жукова Северо-Западному округу Росгвардии
14:14
В ресторане на Чернышевского задержали двоих мужчин с оружием
14:08
В Янино задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского 
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » На трассе «Ропша – Марьино» иномарка насмерть сбила мужчину - пешехода

На трассе «Ропша – Марьино» иномарка насмерть сбила мужчину - пешехода

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту смертельного наезда на пешехода в Ломоносовском районе Ленобласти

Сегодня вечером, около 18 часов 45 минут на пятом километре автотрассы «Ропша – Марьино», в Ломоносовском районе Ленобласти, за пределами населенного пункта, произошел трагический инцидент. Водитель автомобиля «Киа Соренто», мужчина 44 лет, совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть в месте, не оборудованном пешеходным переходом, на неосвещенном участке трассы.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, ориентировочно 40 лет, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался непосредственно на месте происшествия.

В настоящий момент ведется работа по установлению личности погибшего. Правоохранительными органами инициирована проверка по факту данного дорожно-транспортного происшествия для выяснения всех обстоятельств.

Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, ДТП, пострадавший пешеход
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

26-08-2025, 11:28
На трассе «Россия» иномарка насмерть сбила 43-летнего пешехода
14-10-2025, 14:19
На улице Пилотов иномарка насмерть сбила 54-летнего пешехода
7-02-2024, 16:00
В Ленобласти иномарка насмерть сбила 61-летнего пешехода
Сегодня, 12:04
В Ленобласти каршеринг насмерть сбил пожилую женщину-пешехода. Водитель скрылся
18-08-2025, 10:25
На трассе "Петергоф - Кейкино" мужчина на каршеринге насмерть сбил женщину-пешехода
8-09-2025, 10:28
Под Красным Селом мужчина трижды попал под колеса автомашин

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:15
В Ленобласти под колесами "Форда Транзит" погиб лежавший на дороге мужчина
Сегодня, 12:04
В Ленобласти каршеринг насмерть сбил пожилую женщину-пешехода. Водитель скрылся
14-10-2025, 14:19
На улице Пилотов иномарка насмерть сбила 54-летнего пешехода
13-10-2025, 14:04
На трассе «Вологда-Тихвин-Новая Ладога» в лобовом ДТП с «Газелью» погиб водитель иномарки
Наверх