На трассе «Ропша – Марьино» иномарка насмерть сбила мужчину - пешехода

Сегодня вечером, около 18 часов 45 минут на пятом километре автотрассы «Ропша – Марьино», в Ломоносовском районе Ленобласти, за пределами населенного пункта, произошел трагический инцидент. Водитель автомобиля «Киа Соренто», мужчина 44 лет, совершил наезд на пешехода, пересекавшего проезжую часть в месте, не оборудованном пешеходным переходом, на неосвещенном участке трассы.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход, ориентировочно 40 лет, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался непосредственно на месте происшествия.

В настоящий момент ведется работа по установлению личности погибшего. Правоохранительными органами инициирована проверка по факту данного дорожно-транспортного происшествия для выяснения всех обстоятельств.