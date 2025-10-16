В Ленобласти каршеринг насмерть сбил пожилую женщину-пешехода. Водитель скрылся

Накануне вечером, 15 октября 2025 года, примерно в 18:45, на втором километре автомобильной дороги «Спецподъезд», в Ломоносовском районе Ленинградской области, за пределами населенного пункта, неустановленное лицо, управляя арендованным транспортным средством марки «Belgee Х50», совершило наезд на 70-летнюю женщину, двигавшуюся по обочине навстречу движению автомобиля. После столкновения водитель допустил съезд автомобиля в кювет, что повлекло за собой опрокидывание транспортного средства.

Водитель покинул место дорожно-транспортного происшествия, скрывшись с места преступления.

В результате дорожно-транспортного происшествия пожилая женщина получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности водителя, совершившего наезд, и его последующее задержание.

По данному факту дорожно-транспортного происшествия проводится тщательная проверка с целью установления всех обстоятельств произошедшего.