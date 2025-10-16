ента новостей

В Ленобласти под колесами "Форда Транзит" погиб лежавший на дороге мужчина
12:04
В Ленобласти каршеринг насмерть сбил пожилую женщину-пешехода. Водитель скрылся
11:52
В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину на Заневском проспекте
08:28
В Петербурге завершена подготовка снегоплавильных пунктов
22:35
СКА проиглал нижнекамскому «Нефтехимику»
14:47
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке брига «Россия
13:58
На Васильевском острове школа № 16 будет носить имя Героя России Евгения Вашунина
13:49
В центре Петербурга открылись два новых общественных пространства
13:35
В Русско-Высоцком завершили строительство водопроводной насосной станции
13:33
95-летие Юношеской библиотеки имени А.П.Гайдара
13:27
211 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова
13:23
Крейсерская яхта «Хортица» отмечает день рождения
13:17
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Ивангорода
13:12
В Ленобласти задержали подозреваемых в обстреле автомобиля на трассе
12:53
Двоих причастных к изнасилованию женщины на стройке задаржали в Тамбовской области
12:47
В Петербурге с поличным поймали 18-летнего подозреваемого во взломе ювелирного магазина
12:42
В Ленобласти трое подростков на детской площадке раздели 6-летнего ребенка и порезали одежду
12:36
В Петроградском районе сотрудники ГАИ задержали мигранта с килограммом наркотиков
12:32
В Невском районе поймали мигранта с героином в автомашине
12:25
На юге Ленобласти полицейские провели миграционный рейд
16:20
Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» представляет легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
14:28
Беглов принял участие в Божественной литургии в Покровском храме
14:23
Свердловскую набережную открыли после капитального ремонта
14:19
На улице Пилотов иномарка насмерть сбила 54-летнего пешехода
14:15
В Петербурге поймали задержали подозреваемого в обмане пенсионера с проспекта Маршала Жукова
14:11
На Митрофаньевском шоссе конфликт при покупке автозапчастей закончилась стрельбой
14:06
У метро «Ладожская» мужчине распылили в лицо содержимое газового баллончика
22:16
В Эрмитаже состоялась торжественная церемония вручения ордена Жукова Северо-Западному округу Росгвардии
14:14
В ресторане на Чернышевского задержали двоих мужчин с оружием
14:08
В Янино задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского 
В Ленобласти под колесами "Форда Транзит" погиб лежавший на дороге мужчина

В Ленобласти под колесами "Форда Транзит" погиб лежавший на дороге мужчина

Полицейские проводят проверку по факту наезда на лежавшего на дороге неизвестного в Гатчинском районе Ленобласти

Сегодня ранним утром, около 5 часов 10 минут, на втором километре автотрассы, ведущей к поселку Кабралово, произошел трагический инцидент. Сорокатрехлетний водитель автомобиля марки "Форд Транзит", двигаясь по указанному участку дороги, совершил наезд на лежавшего на проезжей части неустановленного мужчину.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, чья личность до настоящего времени не установлена, погиб на месте аварии.

В настоящее время правоохранительными органами проводится тщательное расследование обстоятельств данного происшествия. Целью проверки является установление всех деталей инцидента и определение причин, приведших к трагедии.

