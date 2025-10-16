В Ленобласти под колесами "Форда Транзит" погиб лежавший на дороге мужчина

Сегодня ранним утром, около 5 часов 10 минут, на втором километре автотрассы, ведущей к поселку Кабралово, произошел трагический инцидент. Сорокатрехлетний водитель автомобиля марки "Форд Транзит", двигаясь по указанному участку дороги, совершил наезд на лежавшего на проезжей части неустановленного мужчину.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, чья личность до настоящего времени не установлена, погиб на месте аварии.

В настоящее время правоохранительными органами проводится тщательное расследование обстоятельств данного происшествия. Целью проверки является установление всех деталей инцидента и определение причин, приведших к трагедии.