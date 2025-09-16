ента новостей

Питерец.ру » Происшествия » В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера

В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские Ломоносовского района проводят проверку по факту смертельного ДТП на 9 км автодороги «Анташи-Ропша- Красное Село»

Вчера, 15 сентября около 19 часов 45 минут, на 9-м километре трассы "Анташи-Ропша-Красное Село", в населенном пункте Дятлицы, расположенном в Ломоносовском районе Ленинградской области, произошел трагический инцидент. Мужчина 44 лет, находясь за рулем автомобиля марки "УАЗ Патриот", допустил столкновение с пешеходом, которому было 87 лет.

По предварительным данным, пешеход осуществлял пересечение проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному на освещенном участке дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия пожилой мужчина получил серьезные травмы.

К сожалению, несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался в лечебном учреждении. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится тщательная проверка обстоятельств данной трагедии. Целью проверки является установление всех деталей произошедшего и выявление причин, приведших к гибели пешехода.

Все по теме: Ленобласть, Ломоносовский район, ДТП, пострадавший пешеход, пенсионеры
