В деревне Дятлицы "УАЗ Патриот" насмерть сбил пенсионера

Вчера, 15 сентября около 19 часов 45 минут, на 9-м километре трассы "Анташи-Ропша-Красное Село", в населенном пункте Дятлицы, расположенном в Ломоносовском районе Ленинградской области, произошел трагический инцидент. Мужчина 44 лет, находясь за рулем автомобиля марки "УАЗ Патриот", допустил столкновение с пешеходом, которому было 87 лет.

По предварительным данным, пешеход осуществлял пересечение проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному на освещенном участке дороги. В результате дорожно-транспортного происшествия пожилой мужчина получил серьезные травмы.

К сожалению, несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался в лечебном учреждении. В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов проводится тщательная проверка обстоятельств данной трагедии. Целью проверки является установление всех деталей произошедшего и выявление причин, приведших к гибели пешехода.