В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину на Заневском проспекте

Вечером 15 октября 2025 года, около 19 часов 15 минут в правоохранительные органы Красногвардейского района Петербурга поступила информация о происшествии у дома номер 13 по Заневскому проспекту. Сообщалось о возникшей потасовке, которая переросла в использование холодного оружия.

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции предварительно выяснили, что инцидент начался с устной перепалки между рабочими-строителями, являющимися выходцами из одной из стран Центральной Азии, которая впоследствии переросла в нанесение ножевых ранений.

В результате оперативных действий, по непосредственным следам преступления, трое иностранных граждан, занятых в строительной сфере, в возрасте от 26 до 35 лет, были задержаны и доставлены в отделение полиции для проведения следственных мероприятий.

Позднее, возле станции метрополитена "Новочеркасская", сотрудниками полиции, осуществляющими контроль за порядком в метро, был задержан еще один молодой человек 21 года, также являющийся мигрантом. Он подозревается в нанесении ножевых ранений двум своим землякам, которым 30 и 34 года соответственно, во время произошедшей драки.

Пострадавшие с колото-резаными ранами были доставлены в медицинское учреждение и находятся в состоянии средней тяжести.

В дополнение к этому, оперативники идентифицировали личность еще одного участника драки, 21-летнего приезжего, и задержали его на территории аэропорта "Пулково" совместно с сотрудниками транспортной полиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.