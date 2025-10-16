ента новостей

12:15
В Ленобласти под колесами "Форда Транзит" погиб лежавший на дороге мужчина
12:04
В Ленобласти каршеринг насмерть сбил пожилую женщину-пешехода. Водитель скрылся
11:52
В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину на Заневском проспекте
08:28
В Петербурге завершена подготовка снегоплавильных пунктов
22:35
СКА проиглал нижнекамскому «Нефтехимику»
14:47
Ладожский мост разведут для прохода вниз по реке брига «Россия
13:58
На Васильевском острове школа № 16 будет носить имя Героя России Евгения Вашунина
13:49
В центре Петербурга открылись два новых общественных пространства
13:35
В Русско-Высоцком завершили строительство водопроводной насосной станции
13:33
95-летие Юношеской библиотеки имени А.П.Гайдара
13:27
211 лет со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова
13:23
Крейсерская яхта «Хортица» отмечает день рождения
13:17
В Петербурге задержали «дропа» мошенников, обманувших пенсионерку из Ивангорода
13:12
В Ленобласти задержали подозреваемых в обстреле автомобиля на трассе
12:53
Двоих причастных к изнасилованию женщины на стройке задаржали в Тамбовской области
12:47
В Петербурге с поличным поймали 18-летнего подозреваемого во взломе ювелирного магазина
12:42
В Ленобласти трое подростков на детской площадке раздели 6-летнего ребенка и порезали одежду
12:36
В Петроградском районе сотрудники ГАИ задержали мигранта с килограммом наркотиков
12:32
В Невском районе поймали мигранта с героином в автомашине
12:25
На юге Ленобласти полицейские провели миграционный рейд
16:20
Санкт-Петербургский театр «Рок-опера» представляет легендарную рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда»
14:28
Беглов принял участие в Божественной литургии в Покровском храме
14:23
Свердловскую набережную открыли после капитального ремонта
14:19
На улице Пилотов иномарка насмерть сбила 54-летнего пешехода
14:15
В Петербурге поймали задержали подозреваемого в обмане пенсионера с проспекта Маршала Жукова
14:11
На Митрофаньевском шоссе конфликт при покупке автозапчастей закончилась стрельбой
14:06
У метро «Ладожская» мужчине распылили в лицо содержимое газового баллончика
22:16
В Эрмитаже состоялась торжественная церемония вручения ордена Жукова Северо-Западному округу Росгвардии
14:14
В ресторане на Чернышевского задержали двоих мужчин с оружием
14:08
В Янино задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с проспекта Луначарского 
В Петербурге задержали мигрантов, устроивших поножовщину на Заневском проспекте

Полицейскими задержаны иностранцы - участники драки на Заневском проспекте

Вечером 15 октября 2025 года, около 19 часов 15 минут в правоохранительные органы Красногвардейского района Петербурга поступила информация о происшествии у дома номер 13 по Заневскому проспекту. Сообщалось о возникшей потасовке, которая переросла в использование холодного оружия.

Прибывшие на место инцидента сотрудники полиции предварительно выяснили, что инцидент начался с устной перепалки между рабочими-строителями, являющимися выходцами из одной из стран Центральной Азии, которая впоследствии переросла в нанесение ножевых ранений.

В результате оперативных действий, по непосредственным следам преступления, трое иностранных граждан, занятых в строительной сфере, в возрасте от 26 до 35 лет, были задержаны и доставлены в отделение полиции для проведения следственных мероприятий.

Позднее, возле станции метрополитена "Новочеркасская", сотрудниками полиции, осуществляющими контроль за порядком в метро, был задержан еще один молодой человек 21 года, также являющийся мигрантом. Он подозревается в нанесении ножевых ранений двум своим землякам, которым 30 и 34 года соответственно, во время произошедшей драки.

Пострадавшие с колото-резаными ранами были доставлены в медицинское учреждение и находятся в состоянии средней тяжести.

В дополнение к этому, оперативники идентифицировали личность еще одного участника драки, 21-летнего приезжего, и задержали его на территории аэропорта "Пулково" совместно с сотрудниками транспортной полиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

